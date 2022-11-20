Yargı dizisinde ekibi üzen veda! Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz bizzat paylaştı - Son Dakika
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Yargı dizisinde ekibi üzen veda! Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz bizzat paylaştı

20.11.2022 20:46

Ekranların sevilen yapımlarından biri olan Yargı dizisinde hem seti hem de dizinin hayranlarını üzen bir veda yaşandı. 2 bölüm boyunca oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Yurdaer Okur, diziye veda etti. Okur'un vedasını Pınar Deniz Instagram hesabından paylaştı.

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yargı, televizyon yolculuğuna dolu dizgin şekilde devam ediyor. Yargı'nın her bölümü izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarırken, dizinin oyuncu kadrosuyla ilgili gelişmeler de merakla takip ediliyor. Yargı'da son yaşanan ayrılık da hem dizinin hayranlarını hem de seti üzüntüye uğrattı.

DİZİYE VEDA ETTİ

Ay Yapım imzalı dizinin bu hafta ekrana gelecek yeni bölümü merakla beklenirken, geçtiğimiz hafta da bir veda yaşandı! Diziye konuk oyuncu olarak katılan Yurdaer Okur, yine oyunculuğunu konuşturarak performansı ile iki bölüm izleyenlere güzel dakikalar yaşatmıştı. Ünlü oyuncu yapımdan ayrıldı.

Yargı dizisinde üzen veda! Ceylin karakterindeki Pınar Deniz bizzat paylaştı

PINAR DENİZ PAYLAŞTI

Dizide Ceylin karakteriyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Pınar Deniz de sosyal medya hesabından Yurdaer Okur'un diziye vedasıyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Hayranları Deniz'in paylaşımına çok sayıda yanıt verdi.

İşte o paylaşım:

Yargı dizisinde üzen veda! Ceylin karakterindeki Pınar Deniz bizzat paylaştı
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Pınar Deniz, Kanal D, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yargı dizisinde ekibi üzen veda! Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz bizzat paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yargı dizisinde ekibi üzen veda! Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz bizzat paylaştı - Son Dakika
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