Yargı dizisinde ekibi üzen veda! Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz bizzat paylaştı

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yargı, televizyon yolculuğuna dolu dizgin şekilde devam ediyor. Yargı'nın her bölümü izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarırken, dizinin oyuncu kadrosuyla ilgili gelişmeler de merakla takip ediliyor. Yargı'da son yaşanan ayrılık da hem dizinin hayranlarını hem de seti üzüntüye uğrattı.

DİZİYE VEDA ETTİ

Ay Yapım imzalı dizinin bu hafta ekrana gelecek yeni bölümü merakla beklenirken, geçtiğimiz hafta da bir veda yaşandı! Diziye konuk oyuncu olarak katılan Yurdaer Okur, yine oyunculuğunu konuşturarak performansı ile iki bölüm izleyenlere güzel dakikalar yaşatmıştı. Ünlü oyuncu yapımdan ayrıldı.

PINAR DENİZ PAYLAŞTI

Dizide Ceylin karakteriyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Pınar Deniz de sosyal medya hesabından Yurdaer Okur'un diziye vedasıyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Hayranları Deniz'in paylaşımına çok sayıda yanıt verdi.

İşte o paylaşım: