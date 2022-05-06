Ekrem İmamoğlu'nun gazetecilerle fotoğrafına ünlülerden tepki yağdı: Ben bu otobüsten inerim arkadaş - Son Dakika
Üye Girişi

Ekrem İmamoğlu'nun gazetecilerle fotoğrafına ünlülerden tepki yağdı: Ben bu otobüsten inerim arkadaş

06.05.2022 19:48
Ekrem İmamoğlu'nun gazetecilerle fotoğrafına ünlülerden tepki yağdı: Ben bu otobüsten inerim arkadaş

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinde kendisini eşlik eden gazetecilerle çektirdiği fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu. Fotoğrafa tepki gösterenler arasında muhalif kimliğiyle tanınan Gökhan Özoğuz, Fazıl Say, Hayko Cepkin ve Şahan Gökbakar'da bulunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan Bayramı'nda Rize, Artvin ve memleketi Trabzon'a ziyaret gerçekleştirdi. İmamoğlu'nun gezide kendisine eşlik eden gazeteciler ile otobüsünde çektirdiği bir fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Pek çok kullanıcı Nagehan Alçı'nın da orada olmasını eleştirirken, tepki gösterenler arasında muhalif kimliğiyle tanınan ünlü isimler de yer aldı.

"BEN BU OTOBÜSTEN İNERİM"

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, "İşte demek siyaset böyle bir şey! Biz senelerdir Yalan ve dolanı söyleyen ile aynı tarafta olmamak için, eskiden beri gelen çarpıklık ve karanlığın yaşanmaması için tarafsız konuştuk, fikrimizi beyan ettik. Sinek küçüktür ama mide bulandırır. Ben Bu Otobüsten inerim Arkadaş!" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun gazetecilerle fotoğrafına ünlüler de tepki gösterdi: Ben bu otobüsten inerim arkadaş

"ŞİMDİ NE OLACAK?"

Ünlü piyanist Fazıl Say, "10 yıl önce yaşadığım Hayyam Retweet davasında, ceza almam için televizyonlarda yaygara koparan, algı yaratan, ve ceza almamı da başaran gazeteci kadın, gönlümün en uzağında bile yeri yoktur. Ve onunla poz vermiş biri. O da o uzaklara gitti. Şimdi ne olacak?" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun gazetecilerle fotoğrafına ünlüler de tepki gösterdi: Ben bu otobüsten inerim arkadaş

"GÜVENSİZLİĞİN AYNI KAREDE BULUŞTUĞU SANAT ESERİ GİBİ"

Oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar, "Fotoğraf çok çarpıcı... Çarpıklığın sahteliğin, çıkarcılığın, kibirin, basiretsizliğin, duyarsızlığın, zaafların, duruşsuzluğun ve güvensizliğin aynı karede buluştuğu bir sanat eseri gibi..." dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun gazetecilerle fotoğrafına ünlüler de tepki gösterdi: Ben bu otobüsten inerim arkadaş

"KİMSE SANDIK BAŞINDA ŞU RESMİ GÖRMEK İÇİN BEKLEMEDİ"

Rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin ise "Kimse şu fotoğrafı görmek için o meydanları doldurmadı. Kimse sandık başında saatlerce uykusuz şu resmi görmek için beklemedi. Miting gazı ile şöyle bi'üstten bakış' hali deseek...ne mitingler doldurup milletin önüne çıkamayanlar gördük. Kırılan kalpler alınan ahlar ile zor onarılır" ifadelerine yer verdi.

Ekrem İmamoğlu'nun gazetecilerle fotoğrafına ünlüler de tepki gösterdi: Ben bu otobüsten inerim arkadaş
YORUMLAR
500
Ekrem İmamoğlu'ndan gazetecilerle çektirdiği fotoğraf hakkında ilk kez konuştu: İlk yurt içindeki gezime de Abdülkadir Selvi'yi davet etmek istiyorum Ekrem İmamoğlu'ndan gazetecilerle çektirdiği fotoğraf hakkında ilk kez konuştu: İlk yurt içindeki gezime de Abdülkadir Selvi'yi davet etmek istiyorum İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan 'Nagehan Alçı' açıklaması: Fotoğrafın bütününe bakıyoruz İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan 'Nagehan Alçı' açıklaması: Fotoğrafın bütününe bakıyoruz

Ekrem İmamoğlu, Gökhan Özoğuz, Hayko Cepkin, Fazıl Say, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ekrem İmamoğlu'nun gazetecilerle fotoğrafına ünlülerden tepki yağdı: Ben bu otobüsten inerim arkadaş - Son Dakika


Son Dakika
19:48 Ekrem İmamoğlu'nun gazetecilerle fotoğrafına ünlülerden tepki yağdı: Ben bu otobüsten inerim arkadaş
19:47 Altın, döviz ve borsa yatırımcıları bu hafta kazandı!
19:41 Galatasaray'ın efsane futbolcusu Sabri Sarıoğlu, takımın başına geçecek ismi açıkladı: Yeni Fatih Terim olur
19:07 Parkta herkesin gözü önünde eşini bıçaklayarak katleden caniye vatandaşlar linç girişiminde bulundu! O anlar kamerada
18:31 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç canlı yayında deliye döndü: En azından polise acıyın, aklınızı mı yediniz!
17:43 Üreticiler merakla bekliyordu! Et ve Süt Kurumu'ndan zam açıklaması geldi
17:41 Trabzonspor'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ilginç cevap! Rastgele harflere bastılar
17:40 Başkan Ali Koç'tan Trabzonspor'un şampiyonluğu için çarpıcı açıklamalar! İşte WhatsApp mesajları
17:31 Burak Elmas'ın ayrılmaya niyeti yok! Torrent'in yerine Gattuso'yu getirmeyi planlıyor
17:20 Bakan Soylu ve Özdağ arasındaki polemiğe AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi: Provokasyonlara geçit vermeyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 19:54:21. #1.11#
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'nun gazetecilerle fotoğrafına ünlülerden tepki yağdı: Ben bu otobüsten inerim arkadaş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement