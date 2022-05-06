Ekrem İmamoğlu'nun gazetecilerle fotoğrafına ünlülerden tepki yağdı: Ben bu otobüsten inerim arkadaş - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan Bayramı'nda Rize, Artvin ve memleketi Trabzon'a ziyaret gerçekleştirdi. İmamoğlu'nun gezide kendisine eşlik eden gazeteciler ile otobüsünde çektirdiği bir fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Pek çok kullanıcı Nagehan Alçı'nın da orada olmasını eleştirirken, tepki gösterenler arasında muhalif kimliğiyle tanınan ünlü isimler de yer aldı.

"BEN BU OTOBÜSTEN İNERİM"

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, "İşte demek siyaset böyle bir şey! Biz senelerdir Yalan ve dolanı söyleyen ile aynı tarafta olmamak için, eskiden beri gelen çarpıklık ve karanlığın yaşanmaması için tarafsız konuştuk, fikrimizi beyan ettik. Sinek küçüktür ama mide bulandırır. Ben Bu Otobüsten inerim Arkadaş!" dedi.

"ŞİMDİ NE OLACAK?"

Ünlü piyanist Fazıl Say, "10 yıl önce yaşadığım Hayyam Retweet davasında, ceza almam için televizyonlarda yaygara koparan, algı yaratan, ve ceza almamı da başaran gazeteci kadın, gönlümün en uzağında bile yeri yoktur. Ve onunla poz vermiş biri. O da o uzaklara gitti. Şimdi ne olacak?" ifadelerini kullandı.

"GÜVENSİZLİĞİN AYNI KAREDE BULUŞTUĞU SANAT ESERİ GİBİ"

Oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar, "Fotoğraf çok çarpıcı... Çarpıklığın sahteliğin, çıkarcılığın, kibirin, basiretsizliğin, duyarsızlığın, zaafların, duruşsuzluğun ve güvensizliğin aynı karede buluştuğu bir sanat eseri gibi..." dedi.

"KİMSE SANDIK BAŞINDA ŞU RESMİ GÖRMEK İÇİN BEKLEMEDİ"

Rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin ise "Kimse şu fotoğrafı görmek için o meydanları doldurmadı. Kimse sandık başında saatlerce uykusuz şu resmi görmek için beklemedi. Miting gazı ile şöyle bi'üstten bakış' hali deseek...ne mitingler doldurup milletin önüne çıkamayanlar gördük. Kırılan kalpler alınan ahlar ile zor onarılır" ifadelerine yer verdi.