Engin Polat'ın ifşası Dilan Polat'ı sinirlendirdi! Misilleme gecikmedi - Son Dakika
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Engin Polat'ın ifşası Dilan Polat'ı sinirlendirdi! Misilleme gecikmedi

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Engin Polat'ın, eşi Dilan Polat tatildeyken bir eğlence mekanında iki kadınla fotoğraf çekilmesi, Dilan Polat'ı kıskançlık krizine soktu. Dilan Polat, sosyal medyada imalı paylaşımlar yaparak tepkisini gösterdi.

03.02.2025 14:13  Güncelleme: 14:27
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Engin Polat'ın bir mekanda iki kadınla fotoğraf çekilmesi sonrası Dilan Polat'tan misilleme geldi.

İznik'te tatil yapan Dilan Polat, eşi Engin Polat'ın başka kadınlarla samimi bir fotoğrafını görünce göndermeli paylaşımlar yapmaya başladı.

Engin Polat'ın ifşası Dilan Polat'ı sinirlendirdi! Misilleme gecikmedi

Hem sözlü olarak hem de mayolu fotoğraflarıyla eşine olan sinirini gösteren Dilan Polat, küslüğe fazla dayanamadı.

SOLUĞU DİLAN POLAT'IN YANINDA ALDI

Eşinin paylaşımlarını gören Engin Polat, soluğu Dilan Polat'ın yanında aldı. Dilan Polat ise gönlünü almak için şekilden şekle giren Engin Polat'ı affetti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dilan Polat, fotoğraf çekilmek isteyen kişilerin paylaşım şeklinden dolayı bu sorunların yaşandığını vurgulayarak, "Hanımlar Enginle fotoğraf çekilin sorun yok ama çok rica ediyorum, saçma sapan şekilde değil" dedi.

Engin Polat'ın ifşası Dilan Polat'ı sinirlendirdi! Misilleme gecikmedi

KURGU ELEŞTİRİLERİ GECİKMEDİ

Sosyal medya kullanıcıları ise yalnızca birkaç saat süren küslüğü kurgu olarak nitelendirdi ve "Kurgu yapıyorlar," "Hep aynı senaryo" gibi yorumlarda bulundu.

Engin Polat\'ın ifşası Dilan Polat\'ı sinirlendirdi! Misilleme gecikmedi

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Son Dakika Magazin Engin Polat'ın ifşası Dilan Polat'ı sinirlendirdi! Misilleme gecikmedi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Hakan Tasyurek:
    şimdi bu haber mi bunu haber yapan .... 23 2 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    bunların hepsi algı 1 0 Yanıtla
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