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Fahriye Evcen'in Cadılar Bayramı için verdiği pozlar beğeni yağmuruna tutuldu - Son Dakika

Fahriye Evcen'in Cadılar Bayramı için verdiği pozlar beğeni yağmuruna tutuldu

26.10.2021 10:01

Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle ekranlara geri dönmeye hazırlanan oyuncu Fahriye Evcen, Cadılar Bayramı için özel pozlar verdi. Oyuncunun cadı şapkasıyla verdiği pozlar kısa sürede yarım milyondan fazla beğeni topladı.

Meslektaşı Burak Özçivit ile güzel bir evliliği olan ve vaktinin büyük bir kısmını oğlu Karan'la geçiren Fahriye Evcen, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Bebeğini dünyaya getirdikten sonra uzun bir süre dizi ve filmlere ara veren Evcen, TRT 1'de yayınlanacak Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle izleyici karşısına çıkacak. Cadılar Bayramı için özel pozlar veren güzel oyuncu fıstık yeşili tulumu ve cadı şapkasıyla kamera karşısına geçti. 12,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından peş peşe verdiği pozları paylaşan oyuncu, "Abrakadabra.. simsalabim" notunu düştü.

Güzel oyuncunun Cadılar Bayramı pozları kısa sürede 600 binden fazla beğeni aldı.

Fahriye Evcen'in Cadılar Bayramı için verdiği pozlarına beğeni yağıyor
Fahriye Evcen'in Cadılar Bayramı için verdiği pozlarına beğeni yağıyor
Fahriye Evcen'in Cadılar Bayramı için verdiği pozlarına beğeni yağıyor
Fahriye Evcen'in Cadılar Bayramı için verdiği pozlarına beğeni yağıyor
Fahriye Evcen'in Cadılar Bayramı için verdiği pozlarına beğeni yağıyor
Fahriye Evcen'in Cadılar Bayramı için verdiği pozlarına beğeni yağıyor
Fahriye Evcen'in Cadılar Bayramı için verdiği pozlar beğeni yağmuruna tutuldu

Cadılar Bayramı, Fahriye Evcen, Burak Özçivit, Selçuklu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Fahriye Evcen'in Cadılar Bayramı için verdiği pozlar beğeni yağmuruna tutuldu - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Fahriye Evcen'in Cadılar Bayramı için verdiği pozlar beğeni yağmuruna tutuldu - Son Dakika
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