Fatih Altaylı'ya verdiği cevapla gündem olan Caner Özyurtlu'dan ilginç paylaşım: Öldüm sandım - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih Altaylı'ya verdiği cevapla gündem olan Caner Özyurtlu'dan ilginç paylaşım: Öldüm sandım

03.08.2022 09:18
Fatih Altaylı'ya verdiği cevapla gündem olan Caner Özyurtlu'dan ilginç paylaşım: Öldüm sandım

Fatih Altaylı'nın "Nasılsın?" sorusuna "Çok kötüyüm, kim iyi ya? İyi diyenle iletişimi keserim" cevabını veren oyuncu Caner Özyurtlu, sosyal medyanın gündemine oturdu. Adını Twitter'ın üst sıralarında gören oyuncunun "Sosyal medyaya bakınca öldüm sandım" paylaşımı ise güldürdü.

Fatih Altaylı'nın Bire Bir programına katılan oyuncu Caner Özyurtlu'nun sözleri, sosyal medyada gündem olmuştu. Programın bir bölümünde Fatih Altaylı, Özyurtlu'ya "Nasılsın?" diye sordu. Özyurtlu "Çok kötüyüm, kim iyi ya? İyi diyenle iletişimi keserim" cevabını verdi.

CEVAPLARIYLA PROGRAMA DAMGA VURDU

Altaylı'nın "Hiçbir şeyi çok ciddiye almam" sözlerine ise Özyurtlu, "Hiçbir şeyi ciddiye almamak için bazı şeylere sahip olmak gerekiyor. Ben onlara sahip değilim, mesela bir eve sahip değilim, böyle olunca her şey geçer olmuyor" diye karşılık verdi.

Fatih Altaylı'ya verdiği cevapla gündem olan Caner Özyurtlu'dan ilginç paylaşım: Öldüm sandım

"ÖLDÜM SANDIM"

Caner Özyurtlu, aylar önce yayınlanan videonun yeniden konuşulmaya başlaması sonrası sosyal medyada çok konuşuldu. Özyurtlu, verdiği cevaplardan dolayı adından bahsedilmesine ise "Sosyal medyaya bakınca öldüm sandım" paylaşımını yaptı.

Fatih Altaylı'ya verdiği cevapla gündem olan Caner Özyurtlu'dan ilginç paylaşım: Öldüm sandım

CANER ÖZYURTLU KİMDİR?

Caner Özyurtlu, 23 Mayıs 1986'da İstanbul'da doğdu. İzmit Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümünden 2005 yılında mezun oldu. Daha sonra ise İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. 2005 yılında kurulan İstanbul Kraliyet Tiyatrosu ekibinde kuruluşundan itibaren yer almaktadır. Özyurtlu, 2009 yılında ağabeyi Alper Özyurtlu ile birlikte kurdukları "AC Film" yapım şirketinde sinema filmleri, müzik videoları ve televizyon projeleri üretmektedir. Özyurtlu şimdilerde ise YouTube kanalında "Loş Sohbetler" programının sunuculuğunu yapıyor.

Fatih Altaylı'ya verdiği cevapla gündem olan Caner Özyurtlu'dan ilginç paylaşım: Öldüm sandım

Özel hayatıyla pek fazla gündeme gelmek istemeyen Caner Özyurtlu, 2013 yılında film yapımcısı Müge Özen ile dünya evine girdi. Bu evlilikten Bulut adında bir çocukları bulunuyor.

YORUMLAR
500

Caner Özyurtlu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Fatih Altaylı'ya verdiği cevapla gündem olan Caner Özyurtlu'dan ilginç paylaşım: Öldüm sandım - Son Dakika


Son Dakika
08:54 KPSS'deki 'aynı soru' iddiaları sonrası yayınevinden açıklama geldi: Kesinlikle tesadüf
08:19 ABD'nin canını sıkan veri! Hanehalkı borcu 16 trilyon doları aştı
08:19 Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert suçlama: Partiye FETÖ'cüleri, PKK'lıları doldurdun
08:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin, Soçi'de görüşecek! Masada çok önemli konular olacak
08:13 BM duyurdu: Ukrayna'da durum giderek kötüleşiyor
08:07 Ufuk Özkan, 17 yıllık eşinden tek celsede boşandı
07:46 27 bin ton mısır taşıyan Razoni kuru yük gemisi İstanbul Boğazı girişinde denetlenmeyi bekliyor
07:48 Düzce'de vahşet! Konserde tanıştıktan bir süre sonra kavga ettiği genci takip edip başından vurdu
07:07 Çin tahrik ediliyor! Tayvan lideri, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'ye şeref madalyası taktı
01:15 Brezilya dizisi gibi! İzzet Antebi ile Çağla Şıkel'in mesajlarını yayınlayan Didem Sarı'nın sevgilisi evli çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 09:18:47. #1.12#
SON DAKİKA: Fatih Altaylı'ya verdiği cevapla gündem olan Caner Özyurtlu'dan ilginç paylaşım: Öldüm sandım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement