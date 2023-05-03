Fenomen yazar Pucca'dan 3. kattan düşen oğlunun sağlık durumuyla ilgili açıklama: Ameliyattan çıktı, hastanede teftişe çıktık - Son Dakika
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Fenomen yazar Pucca'dan 3. kattan düşen oğlunun sağlık durumuyla ilgili açıklama: Ameliyattan çıktı, hastanede teftişe çıktık

03.05.2023 17:17

Pucca lakabıyla tanınan yazar Selen Işık Pınar, geçtiğimiz günlerde 3. kattan düşen 6 yaşındaki oğlu Batu'nun ameliyat sonrası sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. İki kolu alçıya alınan oğlunun tekerlekli sandalyedeki görüntüsünü yayınlayan Pucca paylaşımına, "Ameliyattan çıktı, hastanede teftişe çıktık" notunu düştü.

Kitaplarının yanı sıra sosyal medya hesaplarından yayınladığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Pucca lakaplı fenomen ve yazar Selen Pınar Işık ile oyuncu Serhat Osman Karagöz'ün 6 yaşındaki oğulları Batı, geçtiğimiz günlerde 3. kattan düşerek yaralandı. Yaşadığı büyük korkuyu anlatarak oğlunun kollarında kırık olduğunu söyleyen fenomen, bugün de oğlunun ameliyat sonrası halini paylaştı.

"AMELİYATTAN ÇIKTI, HASTANEDE TEFTİŞE ÇIKTIK"

Kollarındaki kırıkları ciddi olan 6 yaşındaki Batı, bugün bir ameliyat geçirdi. Oğlunun ameliyat sonrası alçıya alınan kollarıyla tekerlekli sandalyedeki halini paylaşan Pucca, "Ameliyattan çıktı, hastanede teftişe çıktık" ifadelerini kullandı.

Dün akşam oğluyla hastanedeki bir fotoğrafını yayınlayan Serhat Osman Karagöz ise "Ya o kadar çok yoruldum ki baba yanıma yat dedi hisseder gibi sabah girecek ameliyatı sonra konuşacağız. Ama Allah aşkına uyu yavrum" dedi.

*#arabaslik*1729*#arabaslik*

27 Nisan'da Instagram hesabından bir paylaşım yaparak oğlunun 3. kattan düştüğünü söyleyen Pucca, şu ifadeleri kullanmıştı: "Merhaba ancak kendime gelebildim. Arayan soran herkese teşekkürler hiçbir aramaya dönemedim çok üzgünüm konuşacak halde değildim, bir günde ömrümden 25 yıl gitti. Toparlayabildiğim kadar yazıyorum şu an hala şoktayım. Batı 3. Kattan düştü, bilinci açık kollarında kırıklar var dün ameliyat oldu. Kırıkların durumu biraz ciddi ama geçecek. Şu an gülüyor, puding istiyor, öpüyor, şaka yapıyor doktorları polise şikayet etmekle tehdit ediyor. Bir süre daha hastanede kalacağız. Eminim kısa süre sonra aynı bu fotoğraf gibi ayaklanacak o beklediğimden daha güçlü bir çocuk. Cümlelerim anlamsız karışık olabilir özür dilerim biraz daha toparlanırsam uzun uzun anlatırım. Merak edenler dua edenler çok çok çok teşekkürler"

Baba Serhat Osman Karagöz ise Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Tek tek dönemediğim bütün arkadaşlarıma, yazan herkese çok teşekkür ederim. Batı fiyakalı bir o kadar da haşere. Yaşanılan şey travmatik, atlatılan mevzu ucuz. Akıl sağlığımı korumam mucize" demişti.

Ünlü yazar Pucca'nın 6 yaşındaki evladı 3. kattan aşağıya düştü: Kollarındaki kırıkların durumu ciddi
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Selen Işık, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Fenomen yazar Pucca'dan 3. kattan düşen oğlunun sağlık durumuyla ilgili açıklama: Ameliyattan çıktı, hastanede teftişe çıktık - Son Dakika


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