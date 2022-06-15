Fenomen yazar Pucca'ya telefon şantajı! "Çıplak pozların" var deyip 500 bin TL istediler

PuCCa adıyla tanınan ünlü sosyal medya fenomeni ve yazar Selen Pınar Işık, geçtiğimiz günlerde cep telefonunu çaldırdı. Hırsızlığın ardından şantaj edilen fenomen, sosyal medya hesabından sitem etti.

"TELEFONU ÇALIP OLMAYAN FOTOĞRAFLARIM İÇİN ŞANTAJ ETTİLER

Görüntülerin karşılığı için kendisinden 500 bin TL istediklerini söyleyen Selen Pınar Işık, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "8 Haziran gecesi telefonum çalındı arkadaşlar. Sonrasında bana telefonumda çıplak fotoğraflarımın bulunduğu, ortaya atmamaları karşılığında 500 bin TL istedikleri mail geldi. G..ümün fotosu 500 binmiş diye düşünürken, çıplak foto biriktirmeyecek kadar internet kaşarı olduğum aklıma geldi. Yani aklı olan biri beni tehdit edecek olsa, 'Photoshopsuz fotoğraflarını koyarız' derdi. O yüzden yalandan da olsa koydukları g... beğenirseniz sevinirim."

"ERGEN KARDEŞLERİM BÖYLE BİR ŞEY YAŞARSANIZ ANNENİZE SÖYLEYİN"

Paylaşımından sonra aynı durumu yaşayan birçok kadından mesaj aldığını söyleyen Pucca, sözlerine şöyle devam etti: "Bu arada çıplak fotoğrafları yüzünden tehdit edilen yüzlerce kadın bana yazmış. Arkadaşlar beden sizin bedeniniz, istediğinize göstermekte özgürsünüz. Bunu oraya atmak isteyende sorun var, sizde değil! Özellikle ergen kız kardeşlerim böyle durumda annelerinize anlatın, sizi anlayacaktır, arkanızda duracaktır. Anlamaz demeyin emin olun anneleriniz de sizin geçtiğiniz yollardan geçti."