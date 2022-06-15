Fenomen yazar Pucca'ya telefon şantajı! "Çıplak pozların" var deyip 500 bin TL istediler - Son Dakika
Üye Girişi

Fenomen yazar Pucca'ya telefon şantajı! "Çıplak pozların" var deyip 500 bin TL istediler

15.06.2022 11:41

Pucca lakaplı yazar Selen Pınar Işık'ın telefonu geçtiğimiz hafta çalındı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Işık, hırsızlar tarafından şantaj edildiğini söyleyerek "Telefonda çıplak fotoğraflarımın bulunduğunu söyleyerek ortaya atmamak için 500 bin TL istediler" ifadelerini kullandı.

PuCCa adıyla tanınan ünlü sosyal medya fenomeni ve yazar Selen Pınar Işık, geçtiğimiz günlerde cep telefonunu çaldırdı. Hırsızlığın ardından şantaj edilen fenomen, sosyal medya hesabından sitem etti.

"TELEFONU ÇALIP OLMAYAN FOTOĞRAFLARIM İÇİN ŞANTAJ ETTİLER

Görüntülerin karşılığı için kendisinden 500 bin TL istediklerini söyleyen Selen Pınar Işık, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "8 Haziran gecesi telefonum çalındı arkadaşlar. Sonrasında bana telefonumda çıplak fotoğraflarımın bulunduğu, ortaya atmamaları karşılığında 500 bin TL istedikleri mail geldi. G..ümün fotosu 500 binmiş diye düşünürken, çıplak foto biriktirmeyecek kadar internet kaşarı olduğum aklıma geldi. Yani aklı olan biri beni tehdit edecek olsa, 'Photoshopsuz fotoğraflarını koyarız' derdi. O yüzden yalandan da olsa koydukları g... beğenirseniz sevinirim."

"ERGEN KARDEŞLERİM BÖYLE BİR ŞEY YAŞARSANIZ ANNENİZE SÖYLEYİN"

Paylaşımından sonra aynı durumu yaşayan birçok kadından mesaj aldığını söyleyen Pucca, sözlerine şöyle devam etti: "Bu arada çıplak fotoğrafları yüzünden tehdit edilen yüzlerce kadın bana yazmış. Arkadaşlar beden sizin bedeniniz, istediğinize göstermekte özgürsünüz. Bunu oraya atmak isteyende sorun var, sizde değil! Özellikle ergen kız kardeşlerim böyle durumda annelerinize anlatın, sizi anlayacaktır, arkanızda duracaktır. Anlamaz demeyin emin olun anneleriniz de sizin geçtiğiniz yollardan geçti."

YORUMLAR
500
500 bin TL'lik ziynet eşyası ve bin dolar çalan hırsız, bacağındaki dövme sayesinde yakalandı 500 bin TL'lik ziynet eşyası ve bin dolar çalan hırsız, bacağındaki dövme sayesinde yakalandı İstanbul'da İranlı iş insanının 500 bin liralık altınını çalan hırsızı bacağındaki dövme ele verdi İstanbul'da İranlı iş insanının 500 bin liralık altınını çalan hırsızı bacağındaki dövme ele verdi

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Fenomen yazar Pucca'ya telefon şantajı! 'Çıplak pozların' var deyip 500 bin TL istediler - Son Dakika


Son Dakika
11:34 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.010 lira seviyesinden işlem görüyor
11:34 Kilosu yüzlerce lirayı bulan ıhlamur ağaçları her sokakta bulunuyor ama yüzüne bakan yok
11:32 Erdal Beşikçioğlu sevenlerine güzel haberi verdi! Behzat Ç. yeni bölümleriyle geri dönüyor
11:29 40 yaşındaki kadın, 15 yaşındaki çocuktan hamile kaldı! Hapis cezasından kaçamadı
11:23 Serik'i besleyen ana su borusu patladı, ortaya çıkan görüntü dev bir şelaleyi andırdı!
11:23 Fenerbahçeli taraftar çok heyecanlandı! İşte o sosyal medya paylaşımı
11:19 Çağla, Disney Plus gecesini salladı! Cesur bacak dekoltesiyle herkesi arkada bıraktı
11:16 Kimliksiz hastaya ilaç yazdıramayan kadın hastaneyi savaş alanına çevirdi!
11:00 Başkan Dursun Özbek, ilk icraatı için kolları sıvadı! Teknik direktör listesini genişletiyor
10:53 Selahattin Demirtaş'tan, Erdoğan'ın adaylık açıklamasına şaşırtan yorum: Aslında Erdoğan aday olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 11:45:19. #1.12#
SON DAKİKA: Fenomen yazar Pucca'ya telefon şantajı! "Çıplak pozların" var deyip 500 bin TL istediler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement