Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un boşanıyor: İhanet iddiaları ayyuka çıktı
Magazin

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un boşanıyor: İhanet iddiaları ayyuka çıktı

Ferdi Tayfur\'un kızı Tuğçe Tayfur\'un boşanıyor: İhanet iddiaları ayyuka çıktı
04.02.2026 17:04
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un, ''Aradığım huzuru buldum'' diyerek 2023 yılında nikah masasına oturduğu Muhammet Aydın ile olan evliliği, magazin dünyasını sarsan ağır ihanet iddialarıyla çatırdadı. Üçüncü evliliğinde de mutluluğu yakalayamayan ve eşinin kendisini birden fazla kadınla aldattığını öne süren Tayfur, kanıtlarını da ortaya döktü. İddialara Muhammet Aydın cephesinden jet hızında yanıt geldi.

Türk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, 2023 yılında büyük bir aşkla evlendiği Muhammet Aydın ile boşanma aşamasına geldi. Magazin gündemine bomba gibi düşen davanın fitilini, Tayfur'un şoke eden "ihanet" iddiaları ateşledi. Üçüncü evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamayan şarkıcı, eşinin kendisini farklı kadınlarla aldattığını öne sürerek mahkemenin yolunu tuttu.

AĞIR İDDİALAR: MESAJLAR, OTEL KAYITLARI VE GİZLİ BULUŞMALAR

Tuğçe Tayfur'un dava dosyasına sunduğu iddialar yenilir yutulur cinsten değil. İddiaya göre Muhammet Aydın; Tuğçe Tayfur'un bir dönem sahibi olduğu kafede Y.D. isimli bir kadınla gizlice buluştu, M.K. isimli bir kadınla cinsel içerikli yazışmalar yaptı, Ö.T. isimli bir başka kadınla ise otelde bir araya geldi.

Tayfur'un yakın çevresine, önceki evliliklerinde olduğu gibi bu süreci de hamilelik döneminde yaşadığını belirterek, "Kadınlar kocalarımı seviyor, yine hamileyken aldatıldım" dediği iddia ediliyor.

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur boşanıyor: İhanet iddiaları ayyuka çıktı

MUHAMMET AYDIN'DAN KIZLARINA: ANNENİZİ ALDATMADIM

Hakkındaki iddiaların ardından sessizliğini bozan Muhammet Aydın ise karşı bir atakla davayı kendisinin açtığını duyurdu. Sosyal medyadan kızları Tuğçe Lina ve Necla Hira'ya seslenen Aydın, "Can parçalarım, ben annenizi aldatmadım. Büyüdüğünüzde zaten gerçekleri bileceksiniz" diyerek kendini savundu. Aydın, Tuğçe Tayfur için "çok dürüst ve namuslu bir insan" tanımını yapsa da ayrılığın kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur boşanıyor: İhanet iddiaları ayyuka çıktı
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur boşanıyor: İhanet iddiaları ayyuka çıktı
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur boşanıyor: İhanet iddiaları ayyuka çıktı

ÜÇ EVLİLİK, 3 ÇOCUK VE MİRAS KAVGASI

Bu boşanma, Tuğçe Tayfur'un hayatındaki ilk fırtına değil. Daha önce iki evlilik yapan Tayfur'un; İkinci eşi Taner Şafak'tan Taner Efe adında bir oğlu, son eşi Muhammet Aydın'dan ise iki kızı bulunuyor.

Babası Ferdi Tayfur ile yaşadığı "Tayfur" markası ve miras kavgası nedeniyle zor günler geçiren Tuğçe Tayfur'un, bu son ihanet davasıyla birlikte evliliğe tamamen "tövbe" ettiği konuşuluyor.

Magazin dünyası, mahkemeye sunulan fotoğrafların ve yazışmaların davanın seyrini nasıl değiştireceğini merakla bekliyor.

