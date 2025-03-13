Devrim Özkan\'ı çabuk unuttu! Lucas Torreira yeni aşka yelken açtı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, özel hayatıyla yeniden magazin gündemine oturdu. Daha önce oyuncu Devrim Özkan ile yaşadığı ilişkiyle sık sık konuşulan Uruguaylı futbolcunun, şimdi de sosyal medya fenomeni Duygu German ile aşk yaşadığı iddia ediliyor.

DEVRİM ÖZKAN'LA AYRILMIŞTI

Torreira ile Özkan, geçtiğimiz yıl ilişkilerine bir şans daha vermiş, hatta evlilik yolunda ilerledikleri öne sürülmüştü. Ancak çift, bir süre önce sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakarak ayrılmıştı. Özkan da katıldığı bir programda "Ne kadar çok seversen sev, hayallerinden vazgeçecek kadar kimseye haddini verme" sözleriyle ayrılığı doğrulamıştı. Özkan'ın adı daha sonra basketbolcu Luka Brajkovic ile anılmış, ancak oyuncu bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

BİRBİRLERİNİ TAKİP ETMEYE BAŞLADILAR

Lucas Torreira'nın adı şimdi de Duygu German ile anılıyor. İkilinin birbirlerini sosyal medyada takip etmeye başlaması ve etkileşimleri, aşk iddialarını güçlendirdi. Ancak taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmedi.