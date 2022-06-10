Geçen sene nikah masasına oturan Zeynep Bastık ile Tolga Akış boşanıyor - Son Dakika
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Geçen sene nikah masasına oturan Zeynep Bastık ile Tolga Akış boşanıyor

10.06.2022 10:31

Geçtiğimiz sene temmuz ayında hayatlarını birleştiren Zeynep Bastık ile Tolga Akış, evliliklerinin üzerinden 1 yıl geçmeden ayrılık kararı aldı. Evleri ayıran çift, temmuz ayında anlaşmalı olarak boşanacak.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, geçtiğimiz sene 3 yıllık beraberliğin ardından menajeri Tolga Akış ile nikah masasına oturdu. İlişkilerini göz önünde yaşayan ünlü çiftten kötü haber geldi.

TEMMUZ AYINDA BOŞANACAKLAR

Çift, evliliklerinin birinci senesi dolmadan boşanma kararı aldı. İkili, evliliklerinin birinci senesi dolmadığı için kanunen anlaşmalı boşanma davası açamadı. Evliliğini dostça bitiren Zeynep Bastık, eşiyle Levent'te yaşadığı evden ayrılarak kendine Ulus'ta yeni bir daire kiraladı.

"EVLİLİK BİTTİ, ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Temmuz ayında boşanmaya hazırlanan çiftten Tolga Akış, ayrılık kararları için "Boşanma kararını daha önce aldık ama Zeynep evden yeni taşındı. Aramızda küslük yok. Evlilik herkesin kaldırabileceği bir şey olmayabilir. Hayattaki en yakın arkadaşım Zeynep, birlikte çalışmaya devam edeceğiz. İki günde bir buluşuyoruz, geleceğe yönelik planlarımız var. Eş olmanın ötesinde bir ilişkimiz var. Mutlaka ihanet yüzünden bittiğini söyleyenler olacaktır. Ama benden de Zeynep'ten de öyle bir şey çıkmaz" dedi.

ZEYNEP BASTIK: BOŞANMA KARARI ALIRKEN DRAMATİZE ETMEDİK

Şarkıcı Zeynep Bastık ise Instagram hesabından Akış'ı öptüğü bir fotoğrafı paylaşarak şunları yazdı: "Tolga benim için bir sevgiliden veya eşten çok daha fazla oldu hep. O yüzden bu evliliği sonlandırma kararı alırken çok dramatize etmedik. Çünkü biliyoruz ki 4 sene boyunca bizi asla endişeye düşürmeyen sonsuz sevgimiz, birbirimize duyduğumuz güven en başta geliyor, öyle olmaya da devam edecek. Kurduğumuz tüm hayalleri gerçekleştirmek için çalışmaya ve aile kalmaya devam edeceğiz. Kısacası birbirimizin hayatından çıkmıyor, sadece şekil değiştiriyoruz. Ve birbirimizi çok seviyoruz"

Zeynep Bastık ve Tolga Akış evliliklerinin birinci senesi dolmadan boşanma kararı aldı
Zeynep Bastık ve Tolga Akış evliliklerinin birinci senesi dolmadan boşanma kararı aldı
Zeynep Bastık ve Tolga Akış evliliklerinin birinci senesi dolmadan boşanma kararı aldı
Zeynep Bastık ve Tolga Akış evliliklerinin birinci senesi dolmadan boşanma kararı aldı
Zeynep Bastık ve Tolga Akış evliliklerinin birinci senesi dolmadan boşanma kararı aldı
Geçen sene nikah masasına oturan Zeynep Bastık ile Tolga Akış boşanıyor
Geçen sene nikah masasına oturan Zeynep Bastık ile Tolga Akış boşanıyor
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Zeynep Bastık, Tolga Akış, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Geçen sene nikah masasına oturan Zeynep Bastık ile Tolga Akış boşanıyor - Son Dakika


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