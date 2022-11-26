Akciğerinde kitle tespit edilen Armağan Çağlayan gözyaşları içinde anlattı: Acı çekmek istemiyorum - Son Dakika
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Akciğerinde kitle tespit edilen Armağan Çağlayan gözyaşları içinde anlattı: Acı çekmek istemiyorum

26.11.2022 14:10
Akciğerinde kitle tespit edilen Armağan Çağlayan gözyaşları içinde anlattı: Acı çekmek istemiyorum

Geçtiğimiz günlerde akciğerinde kitle olduğu tespit edilen Armağan Çağlayan, programında sağlık durumundan bahsederken duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan Çağlayan, "Acı çekmek istemiyorum" dedi.

Başarılı televizyoncu Armağan Çağlayan, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak akciğerinde kitle tespit edildiğini ve tedavisine başlanacağını söyledi. YouTube'da yayınlanan programında sağlık durumuyla ilgili konuşan Çağlayan, duygularına hakim olamadı.

"ACI ÇEKMEK İSTEMİYORUM"

Son programında kanser nedeniyle hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı ile konuşan Çağlayan, akciğerindeki kitleyi Kalkavan'ın vefat ettiği gün öğrendiğini söyledi. Bu süreçte yaşadığı en büyük korkudan bahsederken gözyaşlarına hakim olamayan ünlü isim, "Billur Hanım'ın vefat ettiği gün benim ciğerimde bir kitle bulundu. Vefat haberini okuduğumda sanki bende o gün bir şey bulunmamış gibi hissettim çok acayip bir duygu. Ben de Billur Hanım gibi check-up yaptırdığımda öğrendim. Korkuyorum muyum? Hayır... Bir tek acı çekmekten istemiyorum. Belki Billur da öyle düşünüyordu. Eğer benimki kanserse bile daha çok başı" dedi.

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Armağan Çağlayan, Youtube, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Akciğerinde kitle tespit edilen Armağan Çağlayan gözyaşları içinde anlattı: Acı çekmek istemiyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akciğerinde kitle tespit edilen Armağan Çağlayan gözyaşları içinde anlattı: Acı çekmek istemiyorum - Son Dakika
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