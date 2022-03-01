"Göğüsleriniz silikon mu?" diye soruldu! Gülben Ergen: Takma bir şey yok bende - Son Dakika
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"Göğüsleriniz silikon mu?" diye soruldu! Gülben Ergen: Takma bir şey yok bende

01.03.2022 07:56

Ünlü sanatçı Gülben Ergen bir hayranının "Göğüsleriniz silikon mu?" şeklindeki sorusuna, "Değil, takma bir şey yok bende" diye yanıt verdi.

Son zamanlarda cesur sahne kıyafetlerinde tercih ettiği dekoltelerle sıkça gündeme gelen Gülben Ergen, fırsat buldukça sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlıyor. Geçtiğimiz günlerde "Bakirelik önemli mi?" sorusuna "İyi insan olmak önemli" yanıtını veren Ergen, bu sefer göğüs silikonuyla ilgili bir soruyu yanıtladı.

"GÖĞÜSLERİM SİLİKON DEĞİL"

Instagram'da 5 milyon takipçisi bulunan 49 yaşındaki Gülben Ergen, "Göğüsleriniz silikon mu?" sorusuna "Değil. Takma bir şey yok bende" yanıtını verdi. Şarkıcı, "Üstsüz poz vermeyi düşünür müsünüz?" sorusuna da "Düşünmem" cevabını verdi.

TAKİPÇİSİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Son günlerde sahne kıyafetlerinde tercih ettiği dekoltelerden dolayı konuşulan şarkıcı, "Böyle kıyafetler giyiyorsunuz ne kadar günah olduğunu bilmiyor musunuz?" diyen hayranına da tepki göstererek şu cevabı verdi: "Karar merci misiniz siz? Çalışmanın, tek başına onlarca hayatın sorumluluğunu sırtlamanın ibadet olduğunu biliyor musunuz? Peki asıl günahın başkalarının hayatlarını yargılamak olduğunu biliyor musunuz? Yok masa başı çakma klavye kahramancılığı sizinki."

Gülben Ergen'den 'Göğüsleriniz silikon mu?' sorusuna cevap: Takma bir şey yok bende
Gülben Ergen'den 'Göğüsleriniz silikon mu?' sorusuna cevap: Takma bir şey yok bende
Gülben Ergen'den 'Göğüsleriniz silikon mu?' sorusuna cevap: Takma bir şey yok bende
Gülben Ergen'den 'Göğüsleriniz silikon mu?' sorusuna cevap: Takma bir şey yok bende
Gülben Ergen'den 'Göğüsleriniz silikon mu?' sorusuna cevap: Takma bir şey yok bende
Gülben Ergen'den 'Göğüsleriniz silikon mu?' sorusuna cevap: Takma bir şey yok bende
Gülben Ergen'den 'Göğüsleriniz silikon mu?' sorusuna cevap: Takma bir şey yok bende
Gülben Ergen'den 'Göğüsleriniz silikon mu?' sorusuna cevap: Takma bir şey yok bende
YORUMLAR (1)
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Son Dakika Magazin 'Göğüsleriniz silikon mu?' diye soruldu! Gülben Ergen: Takma bir şey yok bende - Son Dakika


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