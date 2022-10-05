Eski nişanlısından Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisi hakkında dikkat çeken iddia: Bana borcunu ödemiyor - Son Dakika
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Eski nişanlısından Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisi hakkında dikkat çeken iddia: Bana borcunu ödemiyor

05.10.2022 10:42

Gökhan Çıra'dan ikinci kez boşanmasının ardından Asil Cengiz ile aşk yaşamaya başlayan Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisinin eski nişanlısı çiftin birlikte olduğunu görünce sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Genç kadın, "Bana borcu var ve mesajlarıma artık cevap vermiyor. Selin Ciğerci sen öde bunun borcunu" dedi.

2019 yılında evlenen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra çifti geçtiğimiz sene eylül ayında tek celsede boşandı. Ayrılığa dayanamayan ikili, birkaç ay sonra barışarak yeniden nikah masasına oturdu. Aradığı mutluluğu bulamayarak eylül ayında ikinci kez boşanan ikili, kısa süre içinde yeni aşklara yelken açtı. Ciğerci'nin aşk yaşamaya başladığı Asil Cengiz hakkında çok konuşulacak iddialar ortaya atıldı.

"BANA OLAN BORCUNU ÖDEYECEK MİSİN EX NİŞANLIM"

Asil Cengiz'in eski nişanlısı Mualla Şahin, sosyal medya hesabından art arda paylaşımlar yaparak dolandırıldığını ileri sürdü. Instagram hesabından Cengiz ile nişan törenine ait bir fotoğrafını yayınlayan Şahin, "Bana borcu olmasına rağmen benim mesajlarıma cevap vermeyen, hem suçlu hem güçlü gibi davranan bir ex nişanlım var. Şimdi gördüm ki çok ünlü biriyle görüntülendi ve mutluluklar dilerim. Fakat bana olan borcunu ödeyecek misin ey ex nişanlım?" diyerek Selin Ciğerci'yi etiketledi.

Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisinin eski nişanlısından çok konuşulacak iddia: Bana borcunu ödemiyor

"SELİN CİĞERCİ SAKIN BUNA GÜVENME

Asil Cengiz'in kendisine düğün zamanı borçlandığını söyleyen Şahin, sözlerine şöyle devam etti: "Ona para vermedim, düğün kaporasını düğün iptal olunca ona geri ödendi. Kendisi benden izinsiz askerlik için benim paramı kullandı ve şimdi mesajlarıma cevap vermiyor. Bende yalan yok. Önce 'totali göndereceğim' dedi sonra da 'borcum yok' diyor. Arkadaşlar madem bunun için binlerce kişi hikayeme baktı bunu bilmeye hakkınız var. Aklım almıyor, borcun var ama yokmuş gibi davranıyorsun. Bu nasıl bir sahtekarlık benim aklım almıyor. Selin Ciğerci sakın ama sakın buna güvenme, inanma, uyma."

"HEM BORCUMU ÖDEMİYOR HEM MESAJLARIMA CEVAP VERMİYOR"

Parasını almak için bu süreçte prim yapmanın doğru olduğunu savunan Mualla Şahin, "Prim yapıyorum ama borcu var ve hem suçlu hem güçlü gibi davranırsa üstüne yalan söylerse olacağı bu olur. Mesajlarıma cevap vermeyen birine nasıl haddini bildiririm? Bundan daha güzel bir fırsat gelir mi elime siz söyleyin. Prim yapınca haksız mı oluyorum siz söyleyin. Ne yapsaydım, sessizce ödemesini mi bekleseydim? Ödemiyordu çünkü aylar geçti ve ben sorunca sadece 5 bin TL ödedi. Mesajlarıma cevap vermedi ve ne zaman ödeyeceğine dair de bir şey yazmadı. Ne bir özür var ne bir empati. Şimdi ifşa ettim diye 'borcumu ödedim sana' diyor. (Bonus olarak bu yalanı da ekledi) Ben yurt dışındayım, bunun için Türkiye'ye mahkemeye mi gideyim" ifadelerini kullandı.

Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisinin eski nişanlısından çok konuşulacak iddia: Bana borcunu ödemiyor
Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisinin eski nişanlısından çok konuşulacak iddia: Bana borcunu ödemiyor
Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisinin eski nişanlısından çok konuşulacak iddia: Bana borcunu ödemiyor
Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisinin eski nişanlısından çok konuşulacak iddia: Bana borcunu ödemiyor
Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisinin eski nişanlısından çok konuşulacak iddia: Bana borcunu ödemiyor
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Selin Ciğerci, Gökhan Çıra, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eski nişanlısından Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisi hakkında dikkat çeken iddia: Bana borcunu ödemiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski nişanlısından Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisi hakkında dikkat çeken iddia: Bana borcunu ödemiyor - Son Dakika
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