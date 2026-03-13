Göksel\'i gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor

“Depresyondayım” şarkısıyla geniş kitlelerin hafızasına kazınan Göksel, All Dergisi için gerçekleştirilen fotoğraf çekiminde farklı tarzlarıyla objektif karşısına geçti. Her karede farklı bir saç modeli ve karakterle görülen ünlü sanatçı, alışılmış imajının dışına çıkarak bambaşka bir görünüm sergiledi. Çekimden paylaşılan fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"HER SAÇLA İÇİMDEN BAŞKA BİR KADIN ÇIKTI"

Göksel, çekim hazırlıklarını videoya kaydedip sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerine perde arkasını da gösterdi. Ünlü sanatçı paylaşımında, “All dergisi çekiminde her saçla içimden başka bir kadın çıktı. En çok uzun, kıvırcık halimle eğlendim” ifadelerini kullandı.

YORUM YAĞDI

Ünlü şarkıcının farklı saç renkleri ve stilleriyle verdiği pozlar sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgisini çekti. Özellikle sarı saçlı hali beğeni toplayan Göksel'e şu yorumlar yapıldı: