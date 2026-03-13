Göksel'i gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor - Son Dakika
Son Dakika Logo

Göksel'i gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor

Göksel'i gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor
13.03.2026 13:26
Şarkıcı Göksel bir dergi için verdiği pozlarla çeşitli imajlara büründü. Farklı saç stilleriyle kamera karşısına geçen ünlü şarkıcı, "Her saçla içimden başka bir kadın çıktı" dedi. Pozları çok beğenilen Göksel'in paylaşımına yorum yağdı.

“Depresyondayım” şarkısıyla geniş kitlelerin hafızasına kazınan Göksel, All Dergisi için gerçekleştirilen fotoğraf çekiminde farklı tarzlarıyla objektif karşısına geçti. Her karede farklı bir saç modeli ve karakterle görülen ünlü sanatçı, alışılmış imajının dışına çıkarak bambaşka bir görünüm sergiledi. Çekimden paylaşılan fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"HER SAÇLA İÇİMDEN BAŞKA BİR KADIN ÇIKTI"

Göksel, çekim hazırlıklarını videoya kaydedip sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerine perde arkasını da gösterdi. Ünlü sanatçı paylaşımında, “All dergisi çekiminde her saçla içimden başka bir kadın çıktı. En çok uzun, kıvırcık halimle eğlendim” ifadelerini kullandı.

YORUM YAĞDI

Ünlü şarkıcının farklı saç renkleri ve stilleriyle verdiği pozlar sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgisini çekti. Özellikle sarı saçlı hali beğeni toplayan Göksel'e şu yorumlar yapıldı:

  • İlk fotoğraf tam yabancı dizi çekimi, başrol
  • Yine muhteşem
  • Bir insana her şey mi yakışır
  • Sarı saç felaket güzel olmuş
  • Her saç rengi ayrı güzel
    Yorumlar (2)

  • Sercan Gör Sercan Gör:
    Ben görür görmez tanıdım; başlıklara dikkat lutfen. Zaman biz erkeklere zalim davranıyor göksel zamana meydan okuyor eskisinden daha taş gibi duruyor. 0 0 Yanıtla
  • hr666k52wp hr666k52wp:
    çok güzel süper 0 0 Yanıtla
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.