Yıllar sonra Dilan Çıtak'ın düğününde ortaya çıktı! İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızlarının son hali... - Son Dakika
Üye Girişi

Yıllar sonra Dilan Çıtak'ın düğününde ortaya çıktı! İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızlarının son hali...

14.10.2022 11:35

Dilan Çıtak Tatlıses'in düğününe katılan İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Melek Zübeyde'nin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı kızı Dilan Çıtak Tatlıses, önceki akşam 8 yıldır aşk yaşadığı Levent Dörter ile nikah masasına oturdu. Tatlıses'i bu özel gününde kardeşleri İdo Tatlıses ve Melek Zübeyde de yalnız bırakmadı.

ANNESİNE BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli, düğünden sonra Instagram hesabından İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın gözlerden uzak büyüttükleri kızları Melek Zübeyde ile fotoğraflarını paylaştı. Anne, babası ve kardeşlerinin aksine gözlerden uzak bir hayat tercih eden Melek Zübeyde, yurt dışında 3 çocuğuyla birlikte yaşıyor. Kamera karşısına çıkmayı tercih etmeyen Melek Zübeyde'nin annesine olan benzerliği de dikkatlerden kaçmadı.

Dilan Çıtak'ın düğününde ortaya çıktı! İşte İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızlarının son hali
Dilan Çıtak'ın düğününde ortaya çıktı! İşte İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızlarının son hali
Dilan Çıtak'ın düğününde ortaya çıktı! İşte İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızlarının son hali
Dilan Çıtak'ın düğününde ortaya çıktı! İşte İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızlarının son hali
Dilan Çıtak'ın düğününde ortaya çıktı! İşte İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızlarının son hali
Dilan Çıtak'ın düğününde ortaya çıktı! İşte İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızlarının son hali
Dilan Çıtak'ın düğününde ortaya çıktı! İşte İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızlarının son hali
YORUMLAR
500

Yasemin Şefkatli, İbrahim Tatlıses, Perihan Savaş, İdo Tatlıses, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yıllar sonra Dilan Çıtak'ın düğününde ortaya çıktı! İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızlarının son hali... - Son Dakika


Son Dakika
13:10 Selahattin Demirtaş, "kamu görevlisini hedef göstermek" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
12:45 Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde grubu ikinci sırada tamamlarsa dünya devleriyle eşleşebilir
12:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken asgari ücret sözleri: Bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlık içerisindeyiz
12:03 Aziz Yıldırım'dan İYİ Parti'den milletvekili olacağı iddialarına yanıt geldi
12:05 Rusya'nın Türkiye'de doğal gaz merkezi kurma teklifine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bu iş için Trakya en önemli yer olarak görülüyor
11:42 Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde gole doydu! Sarı lacivertliler, Avrupa ve Süper Lig'de attığı gol sayılarıyla dikkat çekiyor
11:32 Giresun'da ilginç görüntü! Kimse yaptığına bir anlam veremedi
11:30 HDP'li vekilleri taşıyan minibüsün çaptığı taksinin sürücüsü hayatını kaybetti
11:13 15 yaşındaki kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheliyi linçten polis ekipleri kurtardı
11:08 Yükselişe geçen gram altın 995 liradan satılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 13:38:33. #1.12#
SON DAKİKA: Yıllar sonra Dilan Çıtak'ın düğününde ortaya çıktı! İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızlarının son hali... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement