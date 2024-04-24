6 Nisan'da evinde rahatsızlanan ve özel bir hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Nuri Alço, ilk muayenesinin ardından yoğun bakım ünitesine alınmış daha sonra kalp pili operasyonu için Ankara'ya sevk edilmişti. Operasyonu başarılı geçen sanatçıdan müjdeli haber geldi.
Sağlık durumuyla herkesi korkutan Nuri Alço, tedavisinin tamamlanmasıyla taburcu edildi. Bu süreçte eşini bir an olsun yalnız Burcu Alço da Instagram hesabından usta ismin fotoğrafını yayınlayarak "Terk etmedi sevdan beni. 17 gün sonra… Şükürler olsun" ifadelerini kullandı.
Eskişehir'de yaşayan Nuri Alço, 6 Nisan'da evinde fenalaşarak özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen sanatçı, ilk muayenesinin ardından tedbir amacıyla yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Hayati tehlikesini atlatan ve tedavisi tamamlanan Nuri Alço, daha sonra kalp pili operasyonu için ambulansla Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilmişti.
Son Dakika › Magazin › Günlerdir yoğun bakımda yatan Nuri Alço taburcu oldu! İlk fotoğraf da geldi - Son Dakika
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