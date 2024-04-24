Günlerdir yoğun bakımda yatan Nuri Alço taburcu oldu! İlk fotoğraf da geldi - Son Dakika
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Günlerdir yoğun bakımda yatan Nuri Alço taburcu oldu! İlk fotoğraf da geldi

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Evinde geçirdiği beyin kanaması sonrası günlerdir yoğun bakımda tedavi gören ve kalp pili takılan Nuri Alço, sağlık durumunun iyiye gitmesiyle taburcu edildi. Alço'dan 17 gün olsun ilk fotoğraf da geldi.

24.04.2024 08:24  Güncelleme: 08:43
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6 Nisan'da evinde rahatsızlanan ve özel bir hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Nuri Alço, ilk muayenesinin ardından yoğun bakım ünitesine alınmış daha sonra kalp pili operasyonu için Ankara'ya sevk edilmişti. Operasyonu başarılı geçen sanatçıdan müjdeli haber geldi.

TERK ETMEDİ SEVDAN BİZİ

Sağlık durumuyla herkesi korkutan Nuri Alço, tedavisinin tamamlanmasıyla taburcu edildi. Bu süreçte eşini bir an olsun yalnız Burcu Alço da Instagram hesabından usta ismin fotoğrafını yayınlayarak "Terk etmedi sevdan beni. 17 gün sonra… Şükürler olsun" ifadelerini kullandı.

Günlerdir yoğun bakımda yatan Nuri Alço taburcu oldu! İlk fotoğraf da geldi

NE OLMUŞTU?

Eskişehir'de yaşayan Nuri Alço, 6 Nisan'da evinde fenalaşarak özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen sanatçı, ilk muayenesinin ardından tedbir amacıyla yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Hayati tehlikesini atlatan ve tedavisi tamamlanan Nuri Alço, daha sonra kalp pili operasyonu için ambulansla Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilmişti.

Günlerdir yoğun bakımda yatan Nuri Alço taburcu oldu! İlk fotoğraf da geldi
Günlerdir yoğun bakımda yatan Nuri Alço taburcu oldu! İlk fotoğraf da geldi
Günlerdir yoğun bakımda yatan Nuri Alço taburcu oldu! İlk fotoğraf da geldi

Nuri Alço, Ankara, Magazin, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Günlerdir yoğun bakımda yatan Nuri Alço taburcu oldu! İlk fotoğraf da geldi - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • astronot marslı: Milli Değerimiz Sevgili Abim Yine DİMDİK KALKTI :)))))) 2 6 Yanıtla
  • Halit kamil Göker: gazoz mesailerini askıya al .askıda gazoz kampanyasına katil malum motor pilli 2 0 Yanıtla
  • talat cingöz: geçmiş olsun gazozcu 2 0 Yanıtla
  • Eski Tüfek.: Geçmiş olsun Nuri Bey.... 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Günlerdir yoğun bakımda yatan Nuri Alço taburcu oldu! İlk fotoğraf da geldi - Son Dakika
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