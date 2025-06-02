Gun\'s N\' Roses, İstanbul konserinde Mattia Ahmet Minguzzi\'ye şarkı hediye etti

Dünyaca ünlü ABD'li rock grubu Guns N' Roses, bu akşam Tüpraş Stadyumu'nda unutulmaz bir konser verdi.

MATTİA AHMET MİNGUZZİ'YE ŞARKI HEDİYE ETTİLER

Kadıköy'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin kendilerine hayran olduğunu ve konsere katılmak istediğini öğrenen grup üyeleri, en ünlü parçalarından "Knockin' on Heaven's Door"u (Cennetin kapısını çalmak) seslendirerek Minguzzi'ye hediye etti.

FOTOĞRAFI DEV EKRANLARA YANSITILDI

Ayrıca şarkının çalındığı sırada stadyumda kurulan dev ekranlara da Minguzzi'nin fotoğrafı yansıtıldı.

UZUN SÜRE ALKIŞLANDI

Stadyumu dolduran binlerce müziksever, parça bittiğinde uzun süre ABD'li grubu alkışladı.