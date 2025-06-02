Dünyaca ünlü ABD'li rock grubu Guns N' Roses, bu akşam Tüpraş Stadyumu'nda unutulmaz bir konser verdi.
Kadıköy'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin kendilerine hayran olduğunu ve konsere katılmak istediğini öğrenen grup üyeleri, en ünlü parçalarından "Knockin' on Heaven's Door"u (Cennetin kapısını çalmak) seslendirerek Minguzzi'ye hediye etti.
Ayrıca şarkının çalındığı sırada stadyumda kurulan dev ekranlara da Minguzzi'nin fotoğrafı yansıtıldı.
Stadyumu dolduran binlerce müziksever, parça bittiğinde uzun süre ABD'li grubu alkışladı.
Son Dakika › Magazin › Gun's N' Roses, İstanbul konserinde Mattia Ahmet Minguzzi'ye şarkı hediye etti - Son Dakika
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