Eşinin ayağını yıkayıp öptüğü anları paylaşan Dilan Polat tepki gördü

Doğum fotoğrafçılığı yaparak başladığı kariyerine güzellik merkezleri açarak devam eden ve şimdilerde neredeyse her dilde bir merkezi bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, son paylaşımıyla tepki çekti.

KOCASININ AYAĞINI ÖPTÜ

Polat, hastanede birlikte tedavi gördüğü eşinin ayaklarını yıkarak öptü. Her anını Instagram hesabından yayınlayan Polat, o anları da "Daha gidecek çok yolumuz var güzel yarim" notuyla yayınladı. Ünlü ismin kısa sürede 90 bine yakın görüntülenme alan paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu.

TEPKİ ÇEKTİ

2 çocuk annesi Dilan Polat'ın eşinin ayaklarını öpmesine tepki gösteren birçok sosyal medya kullanıcısı "Sevgiden iğrendim" ve "Her anını böyle çektirip paylaşması şov" yorumları yapıldı.

İşte Dilan Polat için yapılan bazı yorumlar...

DİLAN POLAT'TAN ELEŞTİRİLERE CEVAP

Gelen tepkilerin ardından Instagram hesabının hikaye kısmından bir paylaşım daha yapa Polat, "Oh oh öperim, severim, koklarım. O benim kalbim, o benim canım. İstediğinizi yazın, çizin ben böyle seviyorum. Oh mis gibi mis çiçek gibi. Tam 17 sene çocukluğum" ifadelerini kullandı.