Güzel oyuncu Gizem Arıkan, iki yıllık sevgilisiyle nişanlandı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken ve şimdilerde TRT'nin iddialı dizisi Kod Adı Kırlangıç dizisinde başrol oynayan başarılı oyuncu Gizem Arıkan, iki yıllık sevgilisiyle nişanlandı.
Gizem Arıkan ve Gürkan Felamur evlilik yolunda ilk adımı atarak aile arasında sade bir nişan töreni yaptı. Güzel oyuncu nişanında bebek mavisi ışıltılı midi boy bir elbise tercih etti. Doğal makyajı ve saçıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu, nişan sürecinde yaşananları da Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Oyuncu nişan takıldıktan sonra yakınlarıyla da karşılık göbek attı.
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Oyuncu, program sunucusu ve yönetmen Ahmet Mümtaz Taylan, 'Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet' programında hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. İyi bir eş olmadığını itiraf eden Taylan, üç devam etmeyen evlilikteki tek ortak noktanın kendisi olduğunu söyledi. Sanat komiserliği yapmanın iyi bir şey olmadığını belirten Taylan, asıl bir insanın yeteneklerinin kimsenin kafasını çeviremeyeceği kadar yüksek olduğunu ve biraz gecikebilir ama sonunda yerini bulacağını ifade etti.
Galler Prensesi Kate Middleton, mide bölgesindeki rahatsızlıktan dolayı ameliyat oldu ve 2 hafta hastanede tedavi gördü. Middleton'ın hastalığı gizlenirken kanser olduğu iddiası da yalanlandı. Sağlık durumuyla ilgili resmi açıklama yapılan Middleton, Paskalya'dan sonra kraliyet etkinliklerine geri dönecektir.
Songül, Nergis'in en büyük sırdaşı olurken, kendilerini ilgileri olmayan bir belanın içinde bulan Hayriye ve Medine, aile olmanın ne demek olduğunu anlar. Medine, hayalini gerçekleştirme cesaretini bulurken, Hayriye ise saklanan sırrın peşine düşer.
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, uzun bir aranın ardından İstanbul'da sahneye çıktı. Sevilen parçalarını seslendiren Tatlıses, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Gecede duygusal rüzgarlar estiren Tatlıses, hareketli parçalarıyla da sevenlerini coşturdu. Şafak Sezer'in de katıldığı konserde Tatlıses'e sürpriz bir davet yapıldı ve alkış yağmuruyla karşılandı.
Şarkılarının yanı sıra estetikleriyle de sık sık adından söz ettiren Fatih Ürek, son fotoğrafında filtrenin dozunu kaçırınca alay konusu oldu.
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Kate Middleton'ın sağlık durumuyla ilgili resmi bir açıklama yapıldı. Ameliyat sonrası kamuya görünmemesi endişeleri artırdı. Kensington Sarayı, Kate'in kraliyet etkinliklerine geri döneceğini ve iyileşme sürecinin iyi gittiğini belirtti. Prens William ise antisemitizmle ilgili konuşmalara katıldı.
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Ebru Gündeş ile Dubai'de sessiz sedasız evlenen Murat Özdemir'in eski Selin Kabaklı sessizliğini bozdu. Kandırıldığını ve aldatıldığını söyleyen Kabaklı, ''Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Ebru ve Murat'ın şovunu gülerek izliyorum'' dedi.
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22 yaşındaki Playboy modeli Hieke Konings, bir barda tanıştığı aktör Leonardo Di Caprio'nun cinsel ilişki esnasında kulaklık takıp müzik dinlediğini itiraf etti.
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