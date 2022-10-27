Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisine taze kan! Hababam Sınıfı efsanesi kadroya dahil oldu - Son Dakika
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Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisine taze kan! Hababam Sınıfı efsanesi kadroya dahil oldu

27.10.2022 07:57

Show TV'nin sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin kadrosuna efsane Hababam Sınıfı filmlerinde 'Hayta İsmail' karakterini canlandıran Ahmet Arıman, 'Tayfun Hoca' karakteriyle dahil oldu.

Ertan Saban, Özge Özberk ve Devrim Özkan'ın başrollerini paylaştığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin kadrosuna sürpriz bir oyuncu katıldı. Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i Ahmet Arıman, kadroya dahil oldu.

MÜZİK ÖĞRETMENİNİ OYNAYACAK

Arıman, dizide müzik öğretmeni Tayfun Hoca olarak seyirci karşısına çıkacak. Kendine has takıntılarıyla dikkat çeken Tayfun Hoca'nın Karabayır Lisesi'ne gelişi Melek'in hayatında önemli değişimler yaşanmasına neden olacak.

Oyuncu Ahmet Arıman, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin kadrosuna dahli oldu

KADROSUNDA ÜNLÜ İSİMLER YER ALIYOR

Show TV ekranında perşembe akşamlarına damgasını vuran dizisi 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Pamir Pekin, Nilsu Berfin Aktaş ,Tolga Güleç, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez, Melisa Bostancıoğlu ve Atilla Olgaç gibi deneyimli ve genç isimler bir arada yer alırken, yönetmen koltuğunda koltuğunda Altan Dönmez oturuyor.

Oyuncu Ahmet Arıman, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin kadrosuna dahil oldu
Oyuncu Ahmet Arıman, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin kadrosuna dahil oldu
Oyuncu Ahmet Arıman, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin kadrosuna dahil oldu
Oyuncu Ahmet Arıman, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin kadrosuna dahil oldu
Oyuncu Ahmet Arıman, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin kadrosuna dahil oldu
Oyuncu Ahmet Arıman, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin kadrosuna dahil oldu
Oyuncu Ahmet Arıman, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin kadrosuna dahil oldu
Oyuncu Ahmet Arıman, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin kadrosuna dahil oldu
YORUMLAR
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27 Ekim 2022 Show Yayın Akışı 27 Ekim 2022 Show Yayın Akışı

Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisine taze kan! Hababam Sınıfı efsanesi kadroya dahil oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisine taze kan! Hababam Sınıfı efsanesi kadroya dahil oldu - Son Dakika
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