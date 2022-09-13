Mehmet Dinçerler-Hadise evliliğinde kafa karıştıran bir hamle daha: Dinçerler, "barıştılar" tepkileri gelince paylaşımını sildi

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Geçtiğimiz mayıs ayında sessiz sedasız nikah masasına oturan düğünleriyle ilgili herhangi bir paylaşım yapmayan Hadise ve Mehmet Dinçler çiftinin evliliklerinde kara bulutların dolaştığı iddia edildi. Boşanma iddiasıyla magazin gündemine bomba gibi düşen çift, konuyla ilgili sessizliğini korumaya devam ediyor.

HADİSE'NİN GÖRÜLDÜĞÜNÜ ANLAYINCA VİDEOYU SİLDİ

Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan Dinçerler, dün akşam ailesiyle doğum gününü kutlarken bir paylaşım yaptı. Dinçerler'in yayınladığı videoda arkada görülen çizgili bluzlu kadının Hadise olduğu ortaya çıktı. Görüntülerin kısa sürede yayılmasıyla çiftin barıştığı iddia edildi. Ancak Dinçerler barışma iddiasının ardından videoyu yayından kaldırdı.

BOŞANMA SORULARINI YANITSIZ BIRAKMIŞTI

Popçu Hadise ile evlendikten sonra popülaritesi artan Mehmet Dinçerler, önceki akşam Ortaköy'de katıldığı bir düğünden çıkarken görüntülenmiş karşısında basın mensuplarını görünce hızlı adımlarla aracına yönelmşti. Günlerdir gündemi meşgul eden boşanma haberleri ile ilgili soruları ise yanıtsız bırakan Dinçerler, özel şoförlü aracıyla hızlıca oradan uzaklaşırken parmağında yine evlilik yüzüğünün olmaması da dikkatlerden kaçmamıştı.