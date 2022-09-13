Mehmet Dinçerler-Hadise evliliğinde kafa karıştıran bir hamle daha: Dinçerler, "barıştılar" tepkileri gelince paylaşımını sildi - Son Dakika
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Mehmet Dinçerler-Hadise evliliğinde kafa karıştıran bir hamle daha: Dinçerler, "barıştılar" tepkileri gelince paylaşımını sildi

13.09.2022 11:15

Şarkıcı Hadise ile boşanma aşamasında olduğu ileri sürülen Mehmet Dinçerler, sosyal medyadan kafa karıştırıcı bir hamlede bulundu. Dinçerler, paylaştığı videoda Hadise'nin de görülmesi sonucu "barıştılar" yorumları gelince paylaşımını kaldırdı.

Geçtiğimiz mayıs ayında sessiz sedasız nikah masasına oturan düğünleriyle ilgili herhangi bir paylaşım yapmayan Hadise ve Mehmet Dinçler çiftinin evliliklerinde kara bulutların dolaştığı iddia edildi. Boşanma iddiasıyla magazin gündemine bomba gibi düşen çift, konuyla ilgili sessizliğini korumaya devam ediyor.

HADİSE'NİN GÖRÜLDÜĞÜNÜ ANLAYINCA VİDEOYU SİLDİ

Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan Dinçerler, dün akşam ailesiyle doğum gününü kutlarken bir paylaşım yaptı. Dinçerler'in yayınladığı videoda arkada görülen çizgili bluzlu kadının Hadise olduğu ortaya çıktı. Görüntülerin kısa sürede yayılmasıyla çiftin barıştığı iddia edildi. Ancak Dinçerler barışma iddiasının ardından videoyu yayından kaldırdı.

Mehmet Dinçerler'den kafa karıştıran hamle! Hadise'nin olduğu videoyu paylaşıp sildi

BOŞANMA SORULARINI YANITSIZ BIRAKMIŞTI

Popçu Hadise ile evlendikten sonra popülaritesi artan Mehmet Dinçerler, önceki akşam Ortaköy'de katıldığı bir düğünden çıkarken görüntülenmiş karşısında basın mensuplarını görünce hızlı adımlarla aracına yönelmşti. Günlerdir gündemi meşgul eden boşanma haberleri ile ilgili soruları ise yanıtsız bırakan Dinçerler, özel şoförlü aracıyla hızlıca oradan uzaklaşırken parmağında yine evlilik yüzüğünün olmaması da dikkatlerden kaçmamıştı.

Mehmet Dinçerler'den kafa karıştıran hamle! Hadise'nin olduğu videoyu paylaşıp sildi
Mehmet Dinçerler'den kafa karıştıran hamle! Hadise'nin olduğu videoyu paylaşıp sildi
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Son Dakika Magazin Mehmet Dinçerler-Hadise evliliğinde kafa karıştıran bir hamle daha: Dinçerler, 'barıştılar' tepkileri gelince paylaşımını sildi - Son Dakika


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