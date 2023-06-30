Hande Erçel ve Hakan Sabancı İtalya tatilinde aşklarını gözler önüne serdi - Son Dakika
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Hande Erçel ve Hakan Sabancı İtalya tatilinde aşklarını gözler önüne serdi

30.06.2023 16:56

Ünlü çift, Paraggi'de romantik anlar yaşayarak ayrılık iddialarını yalanladı. Hande Erçel'in bikinili pozları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı tam gaz devam ediyor. Ünlü çift, Kurban Bayramı tatili için soluğu İtalya'da ünlülerin ve dünyanın dört bir yanından turistlerin gözde uğrak noktası olan Paraggi'de aldı.

GÜNEŞLENİRKEN GÖRÜNTÜLENDİLER

Geçtiğimiz günlerde Coldplay'in konserinden paylaşım yapan ikilinin, hesaplarından fotoğraflarını silmesi ayrılık iddialarına neden olmuştu. Genç aşıklar, bugün ünlü plajda güneşlenirken objektiflere takıldı.

ROMANTİK ANLAR YAŞANDI

Ayrılık iddialarının aksine Erçel ile Sabancı, şezlongda romantik anlar yaşadı. Gözde aşıklar birbirlerini öpücüklere boğdu.

POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Hande Erçel, daha sonra bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Erçel'in tatil pozları 4 saat içinde 1 milyonu aşkın beğeni aldı.

YORUMLAR (1)
  • Mam Bot: Çooook KOMIK yaaa.... takip...takip Sabsncı ve Hande?!!! Hande ve sabancı....,Hacı ve Özge Ulusoy' a benziyor ki Hande Fena..... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Hakan Sabancı, Hande Erçel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hande Erçel ve Hakan Sabancı İtalya tatilinde aşklarını gözler önüne serdi - Son Dakika


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