Hatice'den 'Gurbetçiler olmasaydı ülke zor durumda kalırdı' diyen Sinan Akçıl'a tepki

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen Sinan Akçıl, pazar günü oy verdikten sonra Hollanda'ya gitti. Pazartesi sahne alan Akçıl, kendisini dinlemeye gelen gurbetçilere teşekkür ederek "İyi ki varsınız, siz olmasanız Türkiye çok zor durumda kalır" dedi. Konserdeki videonun kısa sürede sosyal medya yayılmasının ardından Akçıl'ın sözleri tepki çekti.

SÖZLERİ HATİCE'Yİ KIZDIRDI

Seçimde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini ilan eden Hatice, Sinan Akçıl'ın konserdeki sözlerine sessiz kalamadı. Tepki gösteren Hatice, "İroni yapıyor diyeceğim de çok eşliliği seviyordu abi pardon, beline kuvvet" diyerek dikkat çekti.

"ÜLKENİN SİZE ÇOK İHTİYACI VAR"

Konserinden kareleri Instagram hesabından yayınlayan Sinan Akçıl, "Pazartesi yapmayalım dedim, yapalım dediler yaptık. Güzel Hollanda ve güzel gurbetçi vatandaşlarımız size 3,5 kişi tarafından her ne söylenirse söylensin bu ülkenin size çok ihtiyacı var.

"HEPİMİZİN KAVGASIZ BİR 5 YILI DAHA BAŞLIYOR"

Sinan Akçıl, seçimin ardından yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullanmıştı: "14 mayıs sabahı bir yazı yazmıştım oyum sana aslan kardeşim Muhammet Küçük diye... Daha 23 yaşında hayatını elinden aldı lanet terör örgütü PKK ama artık en azından biraz daha rahat uyursun cennetinde. Bu vatan hepimizin kavgasız gürültüsüz bir 5 yıl daha başlıyor yarından itibaren. Kırmızı/Beyaz gerçek olan gerisi sadece yalan dolan. Hayırlı olsun."