Hatice'den seçim sonuçlarının ardından kendisine "Geri zekalı" diyen takipçisine tepki: Bedelini ödemeye hazır mısın? - Son Dakika
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Hatice'den seçim sonuçlarının ardından kendisine "Geri zekalı" diyen takipçisine tepki: Bedelini ödemeye hazır mısın?

29.05.2023 12:33

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen şarkıcı Hatice, sonuçların ardından "Geri zekalı Hatice ne oldu deden yine seçilemedi" diyen takipçisine sessiz kalmadı. Gelen yorumların hepsini okuduğunu söyleyen şarkıcı, "Hepinizle yakından ilgileneceğim, bedelini ödemeye hazır mısınız?" dedi.

Geçtiğimiz haftalarda cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini ilan eden ve sık sık destek paylaşımları yapan Hatice, sonuçları açıklanmasıyla tepki yorumları almaya başladı. Şarkıcı, kendisine hakaret eden bir takipçisine de tepki gösterdi.

"BEDELİNİ ÖDEMEYE HAZIR MISINIZ?"

Kılıçdaroğlu'nu desteklediği için bazı takipçilerinin tepkisini çeken Hatice, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının ardından eleştirilmeye başlandı. Bir kullanıcı Hatice'ye hakaret ederek "Geri zekalı Hatice ne oldu? Deden Kılıçdaroğlu seçilemedi yine yine yine kaybetti" yorumunu yaptı. Gelen yorumu Instagram hesabından yayınlayan şarkıcı, "Teker teker bütün yorumları okuyorum yılmadan ve emin olun hepinizle yakından ilgileneceğim. Bedelini ödemeye hazır mısınız?" diyerek gözdağı verdi.

OY KOMBİNİ DİKKAT ÇEKTİ

Her oy kullanmaya gittiğinde yaptığı kombinlerle adından söz ettiren şarkıcı Hatice bu sefer de kırmızı kombiniyle dikkat çekti. Beyaz gözlük ve başörtüsü tercih eden Hatice, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Oyumu kullandım. Yaşlandığınızda bile kamburunuz olmasın istiyorsanız dik durun. En büyük zenginlik budur. Dik duruşunuz varsa saygıyla, menfaatiniz varsa haramla yaşarsınız" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Magazin Hatice'den seçim sonuçlarının ardından kendisine 'Geri zekalı' diyen takipçisine tepki: Bedelini ödemeye hazır mısın? - Son Dakika


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