Yaşamını yitiren usta oyuncu Civan Canova toprağa verildi - Son Dakika
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Yaşamını yitiren usta oyuncu Civan Canova toprağa verildi

23.08.2022 14:53

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta oyuncu Civan Canova, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yakınları, sanatçı dostları ve çok sayıda seveni Canova'yı son yolculuğuna uğurladı.

Geçtiğimiz cumartesi günü 67 yaşında hayata gözlerinin yuman usta oyuncu ve tiyatro sanatçısı Civan Canova'nun naaşı, İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Salon'da gerçekleştirilen törenin ardından cenaze namazı için Zincirlikuyu Mezarlığına götürüldü. Usta oyuncunun cenaze namazı öğle namazına müteakip kılındı. Namaza oyuncunun yakınları, sanatçı dostları ve çok sayıda seveni katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da cenaze namazına çelenk gönderdi.

AKKOYUN: BU DÜNYADAKİ GÖREVİ BİTTİ AMA ESERLERRİ DEVAM EDECEK

Civan Canova'nın eski eşi Açelya Akkoyun, "Çok evrensel bir insandı, kendini var etmeye çalışan, o insanlara resmiyle, yazarlığıyla, oyunculuğuyla hep bir şeyler verme derdinde olan biriydi. Bu dünyadaki bedeni gitti, görevi belki bitti ama bence onun eserleri oyuncuları tarafından nefesi devam edecek. Hala yaşanır bir tarafı olduğuna inanıyorum" dedi.

Usta oyuncu Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı

ARMAN: HERKESİN EVİNE GİREN, ÇOK SEVİLEN BİR SANATÇIYDI

Sevilen dizi Çiçek Taksi'de Canova ile rol arkadaşı olan Tuna Arman, "Çok çok üzgünüm, gerçekten melek gibi insan kaybettik. Çok yönlü bir insandı. Doğaya, hayvana, insana saygılı, seven, sevgi dolu bir insandı. Türk halkının başı sağ olsun. Çünkü herkesin evine giren, çok sevilen bir sanatçıydı" ifadelerini kullandı.

Usta oyuncu Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı

İNCİ: ONU ÇOK SEVERDİM, OĞLUMUN ADI BİLE CİVAN

Civan Canova ile yakın arkadaş olduklarını söyleyen Ayşen İnci, "Ben onu çok severdim. Hatta oğlumun adı bile Civan, eşimin kolejden sınıf arkadaşıydı. Bizim gönlümüzde çok farklı ve güzel bir yeri vardı. Sanatçılığını, her şeyini bir kenara bırakın, olağanüstü bir insandı" diye konuştu.

Usta oyuncu Civan Canova'nın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.

Usta oyuncu Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı
Usta oyuncu Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı
Usta oyuncu Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı
Usta oyuncu Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı
Usta oyuncu Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı
Usta oyuncu Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı
Usta oyuncu Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı
Usta oyuncu Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı
Usta oyuncu Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı
Usta oyuncu Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı
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Kaynak: İHA

Zincirlikuyu, Civan Canova, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yaşamını yitiren usta oyuncu Civan Canova toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yaşamını yitiren usta oyuncu Civan Canova toprağa verildi - Son Dakika
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