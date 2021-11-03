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Hazar Ergüçlü'den cesur sosyal medya paylaşım! Hayranlarının ağzı açık kaldı - Son Dakika

Hazar Ergüçlü'den cesur sosyal medya paylaşım! Hayranlarının ağzı açık kaldı

03.11.2021 21:37

Saklı dizisinde yer aldığı iddialı sahneleri ile olay yaratan Hazar Ergüçlü, sosyal medyadan cesur bir paylaşım yaptı. 29 yaşındaki oyuncu, elbisesinin şekli ve tarzıyla hayranlarının beğenisini topladı.

Kuzey Güney ile ünlenerek Medcezir, Ahlat Ağacı ve Hakan Muhafız gibi yapımlarla şöhretini perçinleyen Hazar Ergüçlü, son zamanlarda Blu TV'de yayınlanan Saklı dizisindeki cesur sahneleriyle magazin gündemin düşmüyor.

SOSYAL MEDYADAN CESUR PAYLAŞIM

Sosyal medya hesabını çok aktif bir şekilde kullanan 29 yaşındaki ünlü oyuncu, son olarak çok cesur bir paylaşıma imza attı. İlginç kıyafeti ve tarzıyla takipçilerinin karşısına çıkan Ergüçlü, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Hazar Ergüçlü'den cesur paylaşım! Hayranları şaşkına döndü

SAKLI DİZİSİNDE SAHNELERİ ÇOK KONUŞULDU

Instagram'da 2 milyon 800 bin takipçiye sahip olan Kıbrıs doğumlu oyuncu, The Affair dizisinden uyarlanan Saklı'daki sahneleriyle olay yarattı. Fırat Çelik, Defne Kayalar ve Ahmet Rıfat Şungar isimleri oyuncu kadrosunda yer aldığı yapımda Ergüçlü, oyunculuğu ile hayranlarından tam not aldı.

Hazar Ergüçlü'den cesur paylaşım! Hayranları şaşkına döndü
Hazar Ergüçlü'den cesur paylaşım! Hayranları şaşkına döndü
Hazar Ergüçlü'den cesur sosyal medya paylaşım! Hayranlarının ağzı açık kaldı

Hazar Ergüçlü, Medcezir, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hazar Ergüçlü'den cesur sosyal medya paylaşım! Hayranlarının ağzı açık kaldı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Hazar Ergüçlü'den cesur sosyal medya paylaşım! Hayranlarının ağzı açık kaldı - Son Dakika
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