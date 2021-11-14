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"HDP'den vekil olurum" diyen Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı - Son Dakika

"HDP'den vekil olurum" diyen Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı

14.11.2021 22:14

Siyasete atılacağını söyleyen Nihat Doğan'ın ardından Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı geldi. Avşar kızı, mevcut partilerin dışında yapacak bir şeyi olması durumunda siyasete atılmayı reddetmeyeceğini ifade etti. Avşar ayrıca, söyleyecek şeyleri olduğunu ancak bunların zamanının henüz gelmediğini söyledi.

Türkücü Nihat Doğan, geçtiğimiz günlerde "2023'te siyasete atılacağım, HDP'den de milletvekili adayı olabilirim" sözleriyle çok konuşuldu. Doğan'ın sözleri henüz gündemden düşmeden sanatçı Hülya Avşar'dan siyaset çıkışı geldi. Avşar kızı, partiler dışında söyleyecek bir şeyi olması durumunda siyaseti reddetmeyeceğini dile getirdi. Ünlü sanatçı, Darülaceze'nin hizmet ve projelerini tanıtmak üzere düzenlenen 12'nci Darülaceze Buluşmaları'na onur konuğu olarak katıldı. Avşar kızı programda yaptığı konuşmada dikkat çeken ifadeler kullandı.

'HDP'den vekil olurum' diyen Nihat Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı

"İHTİYAR MECLİSİ'NİN ANLAMI DEĞERLİ"

Konuşmasında ihtiyarlar meclisinin önemine değinen Avşar, "İhtiyar meclisi denen güzel bir cümle var. O ihtiyar meclisinin anlamı aslında o yaşlılarımızın ne kadar değerli olduklarıdır. Bizim bu dünyadan anlamadığımız fakat onlarla konuştuğumuz zaman çok şey öğreneceğimiz hatta onların bize uzaktan bakıp güldükleri bir dünya orası. Burada ailenin önemi en çok altı çizilen noktalardan biri oldu. Ben de hep kızımla aynı şeyi konuşuyorum. Aile çok önemli diyorum ezelden beri. Çünkü paran da olabilir, ünlü de olabilirsin, her şeye sahip de olabilirsin. Ama dönüp baktığın zaman arkana seni seven ve güvenebileceğin, sırtını yaslayabileceğin bir ailen yoksa hiç bir şeyin yok demektir. Var olduğuna şükürler olsun. Yaşlı bakım alanları ve yaşlılarımızın sosyal alanlarını görünce inanamadım. Bu kadar kısa sürede bitmesi de çok güzel. Destek veren herkese teşekkürler, sağ sol demeden siyasette kim nereye bakarsa baksın kim nereyi severse sevsin beni hiç ilgilendirmiyor. Bu tür şeyleri destekleyen herkesin her zaman başımın üstünde yeri olacaktır" diye konuştu.

'HDP'den vekil olurum' diyen Nihat Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı

"SÖYLEMEK İSTEDİĞİM ÇOK ŞEY VAR"

"Bir gün siyasete katılır mısınız" şeklindeki soruya cevap veren Avşar, "Siyasete atılmak hayatım boyunca hiç aklımdan geçen bir şey olmadı. Fakat son birkaç yıldır o kadar siyasetin içine girdi ki sanatçılar, iş insanları. Dolayısıyla farkında olmadan hepimizin evinde siyaset dediğimiz şey evin problemi ve evin mutluluğu gibi oldu. Her gün haber kanallarında nerede ne olmuş, kimin hakkı yenmiş kimin hakkı yenmemiş ya da yaşam şartları ne hale gelmiş bunları takip etmekten. Bir anda kendinizi siyasetçi gibi görmeye başlıyorsunuz. Bunun sonunda söylemek istediğiniz bir şeyler oluyor. Benim de söylemek istediğim çok şey var ama şimdi değil. Belki biraz daha yaşımızı aldıktan sonra. Eğer ki benim parti meselesinin dışında bir vatandaş olarak yapabileceğim bir şeyler olacaksa siyasetçi olmak isterim" ifadelerini kullandı. Düzenlenen program plaket takdimleri ve aile fotoğraflarının çektirilmesi ile sona erdi.

'HDP'den vekil olurum' diyen Nihat Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı
'HDP'den vekil olurum' diyen Nihat Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı
'HDP'den vekil olurum' diyen Nihat Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı
HDP'den vekil olurum diyen Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı

Halkların Demokratik Partisi, Nihat Doğan, Hülya Avşar, Siyaset, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin 'HDP'den vekil olurum' diyen Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: "HDP'den vekil olurum" diyen Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı - Son Dakika
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