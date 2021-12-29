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İbo Show'un yılbaşı özel bölümünden ilk kareler yayınlandı - Son Dakika

İbo Show'un yılbaşı özel bölümünden ilk kareler yayınlandı

29.12.2021 14:53
İbo Show'un yılbaşı özel bölümünden ilk kareler yayınlandı

İbo Show, yılbaşı özel programıyla 31 Aralık'ta ekrana gelecek. Ünlüler geçidinin yaşanacağı programda Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Ümit Besen, İrem Derici, Ceylan, Mahmut Tuncer, İdo Tatlıses ve Şafak Sezer gibi isimler yer alacak.

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği İbrahim Tatlıses'in de sunuculuğunu yaptığı İbo Show , yılbaşı özel bölümüyle Star TV'de izleyicisiyle buluşacak.

ÜNLÜLER GEÇİDİ YAŞANACAK

Bu çok özel programın konukları ise; Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Ümit Besen, İrem Derici, Ceylan, Mahmut Tuncer, İdo Tatlıses ve Şafak Sezer olacak. Oryantal Didem de yılbaşı özel programında performans sergileyecek. Genç şarkıcı İdo Tatlıses ise ilk kez babasının programına konuk olacak.

ÖZEL TASARIM ELBİSE TERCİH ETTİ

Fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken Gülben Ergen ise gecede Gülşah Saraçoğlu imzalı özel tasarım bir elbise tercih etti. Programın merakla beklenen özel bölümünden ilk görüntüler de geldi.

İşte İbo Show Yılbaşı bölümünden kareler...

İbo Show'un yılbaşı özel bölümünden ilk kareler geldi
İbo Show'un yılbaşı özel bölümünden ilk kareler geldi
İbo Show'un yılbaşı özel bölümünden ilk kareler geldi
İbo Show'un yılbaşı özel bölümünden ilk kareler geldi
İbo Show'un yılbaşı özel bölümünden ilk kareler geldi
İbo Show'un yılbaşı özel bölümünden ilk kareler geldi
İbo Show'un yılbaşı özel bölümünden ilk kareler geldi
İbo Show'un yılbaşı özel bölümünden ilk kareler geldi
İbo Show'un yılbaşı özel bölümünden ilk kareler geldi
İbo Show'un yılbaşı özel bölümünden ilk kareler geldi
İbo Show'un yılbaşı özel bölümünden ilk kareler geldi
İbo Show'un yılbaşı özel bölümünden ilk kareler geldi
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Serdar Ortaç, İdo Tatlıses, Gülben Ergen, Yılbaşı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İbo Show'un yılbaşı özel bölümünden ilk kareler yayınlandı - Son Dakika Magazin


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