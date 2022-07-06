İkinci çocuğuna hamile olan Fahriye Evcen'in karnı belli olmaya başladı! - Son Dakika
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İkinci çocuğuna hamile olan Fahriye Evcen'in karnı belli olmaya başladı!

06.07.2022 10:22

İkinci çocuğuna hamile olan oyuncu Fahriye Evcen ailesi ile tatil için Bodrum'a gitti. Tatil esnasında hayranlarını kırmayarak fotoğraf çektiren Fahriye Evcen'in belirginleşen karnı dikkat çekti.

Yakışıklı model Burak Özçivit ile oyuncu güzel Fahriye Evcen 2017 yılında muazzam bir düğünle dünyaevine girdi. Mutlu evliliklerinden bir tane Karan adında oğulları olan çift, şimdilerde ikinci bebek heyecanı yaşıyor. 2,5 aylık hamile olan güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde tatil sezonunu açarak ailesiyle Bodrum'a gitti.

BEBEK GÖRÜNDÜ

Şimdilerde 2,5 aylık hamile olan Fahriye Evcen, gittiği Bodrum tatilinden kareleri 13.1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. Fiziğiyle her daim dikkatleri üzerine çeken 36 yaşındaki Fahriye Evcen yanına gelen hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Güzel oyuncunun büyüyen karnı ise dikkatlerden kaçmadı.

İkinci kez hamile olan Fahriye Evcen'in belirginleşen karnı görüldü

BEBEK HEYECANI YAŞIYORLAR

Güzel oyuncu Fahriye Evcen'in geçtiğimiz günlerde hamile olduğu ortaya çıktı. Çıkan haberlerin ardından konuşan Burak Özçivit, "İnanılmaz heyecanlıyız. Haber çok yeni, daha oğlumuz Karan'a bile söylemedik" dedi. Çiftin bebeklerinin cinsiyeti ise henüz bilinmiyor.

İkinci kez hamile olan Fahriye Evcen'in belirginleşen karnı görüldü
İkinci kez hamile olan Fahriye Evcen'in belirginleşen karnı görüldü
İkinci kez hamile olan Fahriye Evcen'in belirginleşen karnı görüldü
İkinci kez hamile olan Fahriye Evcen'in belirginleşen karnı görüldü
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Fahriye Evcen, Burak Özçivit, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İkinci çocuğuna hamile olan Fahriye Evcen'in karnı belli olmaya başladı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: İkinci çocuğuna hamile olan Fahriye Evcen'in karnı belli olmaya başladı! - Son Dakika
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