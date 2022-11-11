6 aylık hamile olan Fahriye Evcen'in paylaşımı gündem oldu - Son Dakika
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6 aylık hamile olan Fahriye Evcen'in paylaşımı gündem oldu

11.11.2022 08:50

İkinci oğluna 6 aylık hamile olan oyuncu Fahriye Evcen, karnı burnunda bir pozunu paylaştı. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncunun fotoğrafı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

2017 yılında meslektaşı Burak Özçivit ile nikah masasına oturan oyuncu Fahriye Evcen, 2019 yılında Karan adını verdikleri ilk oğlunu dünyaya getirdi. Evliliğini gözlerden uzak yaşayan Evcen, şimdilerde ikinci kez hamilelik heyecanı yaşıyor.

KARNI BURNUNDA POZUNU PAYLAŞTI

Hamilelik sürecini evinde ailesiyle geçiren Evcen, zaman zaman da sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor. Instagram'da 13,1 milyon takipçisi bulunan 6 aylık hamile güzel oyuncu, ayna karşısında büyüyen karnını göstererek verdiği bir pozu paylaştı. İkinci kez erkek annesi olmaya hazırlanan 36 yaşındaki Evcen, güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine topladı.

"KARAN'I KARDEŞ SÜRECİNE ALIŞTIRDIK"

Geçtiğimiz ay Burak Özçivit ile Nişantaşı'nda görüntülenen Evcen, hamilelik sürecinin gayet güzel geçtiğini ve bu süreci evinde dinlenerek geçirdiğini söylemişti. Oğlu Karan'la ilgili konuşan oyuncu "Karan'ı kardeş sürecine alıştırdık. Ailece çok heyecanlıyız" demişti.

İşte Fahriye Evcen'den hamilelik pozu:

6 aylık hamile Fahriye Evcen, karnı burnunda pozunu paylaştı
6 aylık hamile Fahriye Evcen, karnı burnunda pozunu paylaştı
6 aylık hamile Fahriye Evcen, karnı burnunda pozunu paylaştı
6 aylık hamile Fahriye Evcen, karnı burnunda pozunu paylaştı
YORUMLAR
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Son Dakika Magazin 6 aylık hamile olan Fahriye Evcen'in paylaşımı gündem oldu - Son Dakika


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