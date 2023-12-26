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İmaj değiştiren Hande Erçel, saçlarını kızıla boyattı - Son Dakika
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İmaj değiştiren Hande Erçel, saçlarını kızıla boyattı

Şehitlerimizin ardından çam ağacının yanında pozlar verdiği için linç edilen Hande Erçel, saçlarını boyattı. Oyuncu, yıllardır doğal renginde kullandığı saçlarını kızıla boyattı.

İmaj değiştiren Hande Erçel, saçlarını kızıla boyattı
26.12.2023 - 07:56,  Güncelleme: 08:05
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Geçtiğimiz günlerde 12 şehidimizin ardından tatil ve yılbaşı pozlarını yayınladığı için tepki çeken oyuncu Hande Erçel, bu sefer de imajıyla adından söz ettirdi. Oyuncu, saçlarını kestirerek bir de kızıla boyattı.

BEĞENEN DE VAR BEĞENMEYEN DE

Burak Deniz ile başrolü paylaştığı dizisi final yapacak olan oyuncu, yeni proje öncesi yıllardır doğal renkte kullandığı saçlarını boyatarak kestirdi. Kızıl imajıyla oyuncu Elçin Sangu'ya benzetilen Erçel'in imajı takipçilerini ikiye böldü. Bir kısım Erçel'in yeni imajını çok beğenirken bir kısım ise hiç yakıştıramadı. Erçel'in yeni imajını gösterdiği paylaşımına Elçin Sangu, Cem Davran ve Pınar Altuğ Atacan'dan yorum gecikmedi.

İşte Hande Erçel'in yeni imajı...

İmaj değiştiren Hande Erçel, saçlarını kızıla boyattı
İmaj değiştiren Hande Erçel, saçlarını kızıla boyattı
İmaj değiştiren Hande Erçel, saçlarını kızıla boyattı
İmaj değiştiren Hande Erçel, saçlarını kızıla boyattı
İmaj değiştiren Hande Erçel, saçlarını kızıla boyattı
İmaj değiştiren Hande Erçel, saçlarını kızıla boyattı
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Hande Erçel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İmaj değiştiren Hande Erçel, saçlarını kızıla boyattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmaj değiştiren Hande Erçel, saçlarını kızıla boyattı - Son Dakika
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