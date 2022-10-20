Yargılandığı davada, "Aylık kazancım 30 bin TL" diyen CZN Burak, sosyal medyada alay konusu oldu! "Aylık değil, anlık kazancıdır" yorumu geldi - Son Dakika
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Yargılandığı davada, "Aylık kazancım 30 bin TL" diyen CZN Burak, sosyal medyada alay konusu oldu! "Aylık değil, anlık kazancıdır" yorumu geldi

20.10.2022 15:43

İmar kirliliği suçlamasıyla yargı önüne çıkan CZN Burak, kimlik beyanında aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu açıklayınca sosyal medyada dalga konusu oldu. Fenomenin açıklaması sonrası, "Aylık değil, anlık kazancıdır" yorumu dikkat çekti.

Çektiği yemek videolarıyla sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve CZN Burak olarak tanınan Muhammed Burak Özdemir'in babası İsmail Özdemir ile birlikte bir restoranının kış bahçesinde yaptığı düzenleme gerekçesiyle "İmar Kirliliğine neden olmak" suçundan yargılandıkları davada düşme kararı verildi. Hakim karşısına çıkan ünlü isim, kimlik sorgulamasında işletmeci olduğunu ve aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu söyledi.

"AYLIK DEĞİL, ANLIK KAZANCIDIR"

Dünyanın çeşitli yerlerinde restoranı bulunan ve sosyal medyadan da kazanç sağlayan CZN Burak'ın aylık kazancı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada alay konusu olan fenomen için "Dili sürçtü bence aylık değil, anlık kazancıdır" yorumları yapıldı.

'Aylık kazancım 30 bin TL' diyen CZN Burak, alay konusu oldu

BİRÇOK YERDE RESTORANI VAR

28 yaşındaki CZN Burak'ın Taksim, Aksaray, Etiler'de yurt dışında da Dubai ve Tacikistan'da restoranı bulunuyor. Çektiği yemek videolarıyla tanınan fenomenin Instagram'da da 41,4 milyon takipçisi bulunuyor.

İşte CZN Burak'ın aylık geliri için yapılan bazı yorumlar...

'Aylık kazancım 30 bin TL' diyen CZN Burak, alay konusu oldu
'Aylık kazancım 30 bin TL' diyen CZN Burak, alay konusu oldu
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Son Dakika Magazin Yargılandığı davada, 'Aylık kazancım 30 bin TL' diyen CZN Burak, sosyal medyada alay konusu oldu! 'Aylık değil, anlık kazancıdır' yorumu geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yargılandığı davada, "Aylık kazancım 30 bin TL" diyen CZN Burak, sosyal medyada alay konusu oldu! "Aylık değil, anlık kazancıdır" yorumu geldi - Son Dakika
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