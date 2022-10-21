Kraliyet gelini Meghan Markle'ın 16 yıl önce oynadığı gençlik dizisindeki cinsel ilişki sahnesi gündem oldu - Son Dakika
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Kraliyet gelini Meghan Markle'ın 16 yıl önce oynadığı gençlik dizisindeki cinsel ilişki sahnesi gündem oldu

21.10.2022 15:59

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gelini Meghan Markle'ın oyunculuk yaptığı dönemde rol aldığı bir sahne sosyal medyada gündem oldu. Markle'ın 2006 yılında oynadığı 90120 isimli gençlik dizisinde araç içinde bir erkekle cinsel ilişkiye girdiği görülüyor.

Prens Harry ile evlendikten sonra İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki resmi görevlerinden ayrılan ve sık sık gündeme gelen Meghan Markle, bu sefer de oyunculuk yaptığı döneme ait olan bir sahnesiyle adından söz ettirdi.

CİNSEL İLİŞKİ SAHNESİ OLAY OLDU

2018 yılında Prens Harry ile evlenen ve 2020 yılında eşiyle birlikte İngiltere Kraliyeti'nden ayrılarak Kaliforniya'ya yerleşen eski aktris Meghan Markle'ın 2006 yılında 90120 isimli gençlik dizisindeki cinsel ilişki sahnesi gündem oldu. Birçok dizi ve film projesinde rol alan Markle'ın dizide araç içinde bir erkekle cinsel ilişkiye girdiği görülüyor.

Kraliyet gelini Meghan Markle'nin 16 yıl oynadığı dizideki cinsel ilişki sahnesi gündem oldu

KRALİÇE'NİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ KONUŞMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Kraliçe II. Elizabeth'in ölümüyle ilgili konuşan Markle, "Çok fazla sevgi gösterdi ve bize destek oldu. Özellikle bu süre zarfında, onu desteklemek için kocamla birlikte olabildiğim için gerçekten minnettarım" demişti.

Kraliyet gelini Meghan Markle'nin 16 yıl oynadığı dizideki cinsel ilişki sahnesi gündem oldu
Kraliyet gelini Meghan Markle'nin 16 yıl oynadığı dizideki cinsel ilişki sahnesi gündem oldu
Kraliyet gelini Meghan Markle'nin 16 yıl oynadığı dizideki cinsel ilişki sahnesi gündem oldu
Kraliyet gelini Meghan Markle'nin 16 yıl oynadığı dizideki cinsel ilişki sahnesi gündem oldu
Kraliyet gelini Meghan Markle'nin 16 yıl oynadığı dizideki cinsel ilişki sahnesi gündem oldu
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Meghan Markle: 'Gençlik yıllarımda tam bir inektim!' Meghan Markle: 'Gençlik yıllarımda tam bir inektim!'

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Son Dakika Magazin Kraliyet gelini Meghan Markle'ın 16 yıl önce oynadığı gençlik dizisindeki cinsel ilişki sahnesi gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kraliyet gelini Meghan Markle'ın 16 yıl önce oynadığı gençlik dizisindeki cinsel ilişki sahnesi gündem oldu - Son Dakika
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