Kraliyet gelini Meghan Markle'ın 16 yıl önce oynadığı gençlik dizisindeki cinsel ilişki sahnesi gündem oldu

Prens Harry ile evlendikten sonra İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki resmi görevlerinden ayrılan ve sık sık gündeme gelen Meghan Markle, bu sefer de oyunculuk yaptığı döneme ait olan bir sahnesiyle adından söz ettirdi.

CİNSEL İLİŞKİ SAHNESİ OLAY OLDU

2018 yılında Prens Harry ile evlenen ve 2020 yılında eşiyle birlikte İngiltere Kraliyeti'nden ayrılarak Kaliforniya'ya yerleşen eski aktris Meghan Markle'ın 2006 yılında 90120 isimli gençlik dizisindeki cinsel ilişki sahnesi gündem oldu. Birçok dizi ve film projesinde rol alan Markle'ın dizide araç içinde bir erkekle cinsel ilişkiye girdiği görülüyor.

KRALİÇE'NİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ KONUŞMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Kraliçe II. Elizabeth'in ölümüyle ilgili konuşan Markle, "Çok fazla sevgi gösterdi ve bize destek oldu. Özellikle bu süre zarfında, onu desteklemek için kocamla birlikte olabildiğim için gerçekten minnettarım" demişti.