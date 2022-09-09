İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümüyle bir tarih kapandı! Kate Middleton'ın yeni unvanı prenses oldu - Son Dakika
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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümüyle bir tarih kapandı! Kate Middleton'ın yeni unvanı prenses oldu

09.09.2022 08:28

Batı'nın en güçlü devletlerinden olan İngiltere'de bir devir sona erdi. Ülke tarihinin en önemli isimlerinin başında gelen İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında Balmoral'da yaşamını yitirdi. İngiltere kraliçesinin ölümünün ardından Prens Charles'ın kral olmasıyla birlikte Kate Middleton ve Prens William'ın da unvanları değişti. Middleton yeni unvanı "prenses" oldu.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hayatını kaybetmesiyle resmen bir devir kapandı. Kraliçe'nin ölümü 'Londra Köprüsü yıkıldı' parolasıyla duyuruldu. Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümüyle, en büyük oğlu eski Galler Prensi Charles İngiltere'nin yeni kralı ve devlet başkanı oldu.

UNVANLARI DEĞİŞTİ

Prens William ve Kate Middleton'ın da İngiltere Kraliçesinin ölümünün ardında unvanları değişti. Cornwall Dükü unvanına sahip olan Prens Charles'ın yeni kral olmasının ardından, Cornwall unvanı, oğlu Prens William ve onun eşi Kate Middleton'a geçti.

Ölümüyle bir devir kapandı! Kraliçe'nin gözde gelinin unvanı değişti

PRENSES OLACAK

Her ikisi de 40 yaşında olan üç çocuklu Prens William ve Kate Middleton çifti aynı zamanda Charles ile Prenses Diana'nın sahip olduğu bir unvan olan Galler Prensi ve Prensesi unvanlarına da sahip olacak.

Kraliçe Elizabeth'in ölümüyle bir devir kapandı! Gözde gelinin unvanı değişti
Ölümüyle bir devir kapandı! Kraliçe'nin gözde gelinin unvanı değişti
Ölümüyle bir devir kapandı! Kraliçe'nin gözde gelinin unvanı değişti
Ölümüyle bir devir kapandı! Kraliçe'nin gözde gelinin unvanı değişti
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Son Dakika Magazin İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümüyle bir tarih kapandı! Kate Middleton'ın yeni unvanı prenses oldu - Son Dakika


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