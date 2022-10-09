33 milyon liralık yüzüğüyle sahneye çıkan Ebru Gündeş olay oldu: Göstere göstere dans etti - Son Dakika
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33 milyon liralık yüzüğüyle sahneye çıkan Ebru Gündeş olay oldu: Göstere göstere dans etti

09.10.2022 15:25

Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile evlendiği öne sürülen Ebru Gündeş, sevgilisinin hediye ettiği 1.8 milyon dolarlık yüzükle sahne aldı. Ünlü şarkıcının kıvrak dansı hakkında, Yüzüğü göstere göstere dans etti" gibi yorumlar yapıldı.

Reza Zarrab'tan boşandıktan sonra bir süre kalbinin kapılarını kapatan Ebru Gündeş aşk orucunu kendisinde 19 yaş küçük Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw bozdu. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikilinin ise geçtiğimiz aylarda evlilik kararı aldığı ortaya çıkmıştı.

33 MİLYON LİRA DEĞERİNDE

Ebru Gündeş'e evlilik teklifinde bulunan Rassan Khoshnaw'ın şarkıcıya1.8 milyon dolarlık (33 milyon TL) tektaş hediye ettiği iddiaları ise gündeme bomba gibi düşmüştü.

Ebru Gündeş, 33 milyon liralık yüzüğüyle kıvıra kıvıra dans etti

HAYRANLARININ GÖZÜNDEN KAÇMADI

Yakın zamanda Rassan Khoshnaw ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Ebru Gündeş, önceki akşam konser verdi. Sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Gündeş'in 1.8 milyon dolar yani 33 milyon TL değerindeki yüzüğü adeta göz aldı. Sahnede dans eden Gündeş'in dans sırasında ellerini ön planda tutması "Yüzüğü göstere göstere dans etti" şeklinde yorumlandı.

Ebru Gündeş, 33 milyon liralık yüzüğüyle kıvıra kıvıra dans etti
Ebru Gündeş, 33 milyon liralık yüzüğüyle kıvıra kıvıra dans etti
Ebru Gündeş, 33 milyon liralık yüzüğüyle kıvıra kıvıra dans etti
Ebru Gündeş, 33 milyon liralık yüzüğüyle kıvıra kıvıra dans etti
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Rassan Khoshnaw, Ebru Gündeş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 33 milyon liralık yüzüğüyle sahneye çıkan Ebru Gündeş olay oldu: Göstere göstere dans etti - Son Dakika


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