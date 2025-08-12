İrem Derici, katıldığı düğünde sevgilisi Melih Kunukçu\'dan evlilik teklifi aldı

Uzun süredir birlikte olduğu DJ sevgilisi Melih 'Jön' Kunukcu ile mutlu bir ilişki sürdüren ünlü şarkıcı İrem Derici, meslektaşı Burak Bulut'un düğününde hayatının en büyük sürprizini yaşadı.

BEKLENMEDİK EVLİLİK TEKLİFİ

Nikah şahidi olarak düğünde yer alan Derici, Alişan'ın sahne aldığı sırada Kunukcu'dan gelen evlilik teklifi ile adeta neye uğradığını şaşırdı.

"ÖLENE KADAR, SONSUZA KADAR EVET"

Duygusal anların yaşandığı o anlarda gözyaşlarını tutamayan Derici, teklife "Hayatımın en büyük şokunu yaşıyorum. Ölene kadar, sonsuza kadar 'Evet'" diyerek yanıt verdi.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Çiftin bu özel anları, düğünün diğer davetlileri tarafından kayıt altına alınarak sosyal medyada paylaşıldı ve kısa sürede gündem oldu.