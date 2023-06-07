İtalya'nın model kızı tahta geçecek - Son Dakika
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İtalya'nın model kızı tahta geçecek

07.06.2023 16:21

Savoy Prensi Emanuele Filiberto, İtalya'nın tahta geçme hakkında feragat ettiğini duyurdu. Kızı Vittoria'nın bu görevde başarılı olacağına ve monarşiye yeni bir bakış açısı katacağına inanıyor. Vittoria, Paris'teki prestijli École Diagonale'de okudu ve sosyal medya profillerinde sanat ve moda tutkusunu takipçileriyle paylaşıyor.

Savoy Prensi Emanuele Filiberto, İtalya'nın tahta geçme hakkında feragat ettiğini duyurdu. 50 yaşındaki prens, Londra Üniversitesi'nde politik bilimler ve sanat tarihi okuyan model kızının bu görevde başarılı olacağına ve monarşiye yeni bir bakış açısı katacağına inanıyor.

Emanuele, kızının yeteneklerine olan güvenini dile getirdi ve genç neslin yeni ve modern fikirleri hayata geçirme fırsatına sahip olması gerektiğini belirtti.

İtalya, 1946'da yapılan bir referandumla monarşiye son vermiş olsa da, tahtın kaldırılmasına kadar İtalya'nın krallarını doğuran Savoy Ailesi, monarşiye geri dönme umudunu hiç kaybetmedi.

Vittoria ve babası bu eski soydan geliyor. Büyük kızının bu rolü devralmasına yardımcı olmak için eski yasaları değiştiren babası Prens Emanuele, kızının liderliğinin yeni bir dönem başlatacağına inanıyor.

Vittoria, babasının kendisine verdiği bu fırsatı, kendisine verilebilecek en iyi hediye olarak tanımladı. Tahta geçmesi muhtemel gözüyle bakılan Vittoria Paris'teki prestijli École Diagonale'de okudu ve sosyal medya profillerinde sanat ve moda tutkusunu takipçileriyle paylaşıyor.

Ayrıca eğitim reformları için kampanyalara katılım gösterdi. Vittoria'nın Savoy Evi'ne resmi olarak tanıtılması 2021'de yapılması planlanıyordu ancak pandemi nedeniyle ertelendi.

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