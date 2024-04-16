K-Pop yıldızı Park Bo Ram, 30 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
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K-Pop yıldızı Park Bo Ram, 30 yaşında hayatını kaybetti

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30 yaşındaki K-pop yıldızı Park Bo Ram, bir arkadaşının evinde ölü bulundu. Polis, şarkıcının ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.

16.04.2024 11:08
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Perşembe günü bir arkadaşının evine giden K-Pop yıldızı Park Bo Ram, 30 yaşında hayatını kaybetti. Polis, yeni müzik projesi üzerinde çalışan şarkıcının ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILACAK

Perşembe günü bir arkadaşının evine giden şarkıcı, alkolü fazla kaçırdıktan sonra tuvalete gitti. Uzun süre tuvaletten çıkamayan şarkıcı, bilincini kaybetmiş halde bulundu. Yapılan müdahalelerin ardından hayatını kaybettiği belirlenen Bo Ram'ın ölüm nedeni araştırılırken otopsi de talep edildi. Şarkıcı-söz yazarı ve oyuncu bu yılın başlarında iki yeni şarkı yayımlamış ve yakın zamanda yeni müzik projeleri üzerinde çalışıyordu.

CENAZE PROGRAMI NETLEŞMEDİ

Kilo verme hakkındaki şarkılarından biri, motivasyonel olmasıyla büyük ilgi gördü. Bo Ram'ın ajansı Xanadu Entertainment, Güney Kore'de 12 Nisan Cuma günü ölümünü doğrulayarak "Park Bo Ram 11 Nisan akşamı ani bir şekilde aramızdan ayrıldı. Hayranlarına bu ani haberi verirken kalbimiz derinden sarsıldı. Cenaze töreni, şarkıcının ailesiyle yapılacak görüşme sonrasında planlanacak. Sanırım bu şarkıyı dinleyen birçok kişi, daha fazla egzersiz yapmaya, kilo vermeye ve diyet yapmaya motive oldu" denildi.

K-Pop Yıldızı Park Bo Ram 30 Yaşında hayatını kaybetti
K-Pop Yıldızı Park Bo Ram 30 Yaşında hayatını kaybetti
K-Pop yıldızı Park Bo Ram, 30 yaşında hayatını kaybetti
K-Pop yıldızı Park Bo Ram, 30 yaşında hayatını kaybetti
K-Pop yıldızı Park Bo Ram, 30 yaşında hayatını kaybetti
K-Pop yıldızı Park Bo Ram, 30 yaşında hayatını kaybetti

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Son Dakika Magazin K-Pop yıldızı Park Bo Ram, 30 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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SON DAKİKA: K-Pop yıldızı Park Bo Ram, 30 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
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