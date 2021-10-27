Kaan Yıldırım, Hadise sorusu karşısında neye uğradığı şaşırdı! Söyleşiyi bitirip salonu terk etti

Evlenmeleri beklenen Hadise ve Kaan Yıldırım çifti, geçtiğimiz haziran ayında ayrılık kararı almış ve hayranlarını oldukça şaşırtmıştı. Ayrılıktan sonra kendini işine veren Kaan Yıldırım Yıldız Teknik Üniversitesi'nde gençlerle söyleşi yaptı. Keyifli başlayan söyleşi "Hadise" sorusuyla tatsız bitti.

ŞARKI SÖZLERİ FARKLI YORUMLANMIŞTI

Sürpriz ayrılık sonrası Hadise'nin piyasaya sürdüğü 'Hay Hay' isimli şarkıda geçen sözler ise Kaan Yıldırım'a gönderme olarak yorumlanmıştı. Ancak bütün bu gelişmelerin ardından popçu Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açtı.

"HADİSE SAYESİNDE POPÜLERLİĞİNİZ ARTTI"

Ayrılık sonrası çok fazla ortalarda görünmeyen Kaan Yıldırım, önceki gün Yıldız Teknik Üniversitesi'nde gençlerle söyleşi yaptı. Söyleşinin sonuna doğru Kaan Yıldırım'a çarpıcı sorular yöneltildi. Mikrofonu eline alan genç öğrenci Yıldırım'a, "Hadise sayesinde popülerliğiniz arttı. Şimdi herkes sizi daha iyi tanıyor. Ne hissediyorsunuz?" sorusunu yöneltildi. Bu soru karşısında neye uğradığını şaşıran Yıldırım, söyleşiyi noktalamak zorunda kaldı.

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI İÇİN PARİS'E UÇTULAR

Öte yandan aşkları doludizgin devam eden Mehmet Dinçerler ve Hadise geçtiğimiz günlerde şarkıcının doğum gününü kutlamak içinParis'e uçmuştu. Çift aşk dolu pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.