Evlenmeleri beklenen Hadise ve Kaan Yıldırım çifti, geçtiğimiz haziran ayında ayrılık kararı almış ve hayranlarını oldukça şaşırtmıştı. Ayrılıktan sonra kendini işine veren Kaan Yıldırım Yıldız Teknik Üniversitesi'nde gençlerle söyleşi yaptı. Keyifli başlayan söyleşi "Hadise" sorusuyla tatsız bitti.
Sürpriz ayrılık sonrası Hadise'nin piyasaya sürdüğü 'Hay Hay' isimli şarkıda geçen sözler ise Kaan Yıldırım'a gönderme olarak yorumlanmıştı. Ancak bütün bu gelişmelerin ardından popçu Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açtı.
Ayrılık sonrası çok fazla ortalarda görünmeyen Kaan Yıldırım, önceki gün Yıldız Teknik Üniversitesi'nde gençlerle söyleşi yaptı. Söyleşinin sonuna doğru Kaan Yıldırım'a çarpıcı sorular yöneltildi. Mikrofonu eline alan genç öğrenci Yıldırım'a, "Hadise sayesinde popülerliğiniz arttı. Şimdi herkes sizi daha iyi tanıyor. Ne hissediyorsunuz?" sorusunu yöneltildi. Bu soru karşısında neye uğradığını şaşıran Yıldırım, söyleşiyi noktalamak zorunda kaldı.
Öte yandan aşkları doludizgin devam eden Mehmet Dinçerler ve Hadise geçtiğimiz günlerde şarkıcının doğum gününü kutlamak içinParis'e uçmuştu. Çift aşk dolu pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.
Kaynak: Snob Magazin
Son Dakika › Magazin › Kaan Yıldırım, Hadise sorusu karşısında neye uğradığı şaşırdı! Söyleşiyi bitirip salonu terk etti - Son Dakika Magazin