Üye Girişi
Kaan Yıldırım, Hadise sorusu karşısında neye uğradığı şaşırdı! Söyleşiyi bitirip salonu terk etti - Son Dakika

Kaan Yıldırım, Hadise sorusu karşısında neye uğradığı şaşırdı! Söyleşiyi bitirip salonu terk etti

27.10.2021 11:34

Geçtiğimiz haziran ayında şarkıcı Hadise ile yollarını ayıran Kaan Yıldırım, önceki gün Yıldız Teknik Üniversitesi'nde gençlerle söyleşi yaptı. Yıldırım, eski aşkı Hadise hakkında sorulan soru karşısında neye uğradığını şaşırdı. Soruya cevap vermeyen ünlü oyuncu söyleşiyi bitirmek zorunda kaldı.

Evlenmeleri beklenen Hadise ve Kaan Yıldırım çifti, geçtiğimiz haziran ayında ayrılık kararı almış ve hayranlarını oldukça şaşırtmıştı. Ayrılıktan sonra kendini işine veren Kaan Yıldırım Yıldız Teknik Üniversitesi'nde gençlerle söyleşi yaptı. Keyifli başlayan söyleşi "Hadise" sorusuyla tatsız bitti.

ŞARKI SÖZLERİ FARKLI YORUMLANMIŞTI

Sürpriz ayrılık sonrası Hadise'nin piyasaya sürdüğü 'Hay Hay' isimli şarkıda geçen sözler ise Kaan Yıldırım'a gönderme olarak yorumlanmıştı. Ancak bütün bu gelişmelerin ardından popçu Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açtı.

Kaan Yıldırım'ı çileden çıkaran Hadise sorusu!

"HADİSE SAYESİNDE POPÜLERLİĞİNİZ ARTTI"

Ayrılık sonrası çok fazla ortalarda görünmeyen Kaan Yıldırım, önceki gün Yıldız Teknik Üniversitesi'nde gençlerle söyleşi yaptı. Söyleşinin sonuna doğru Kaan Yıldırım'a çarpıcı sorular yöneltildi. Mikrofonu eline alan genç öğrenci Yıldırım'a, "Hadise sayesinde popülerliğiniz arttı. Şimdi herkes sizi daha iyi tanıyor. Ne hissediyorsunuz?" sorusunu yöneltildi. Bu soru karşısında neye uğradığını şaşıran Yıldırım, söyleşiyi noktalamak zorunda kaldı.

Kaan Yıldırım'ı çileden çıkaran Hadise sorusu!

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI İÇİN PARİS'E UÇTULAR

Öte yandan aşkları doludizgin devam eden Mehmet Dinçerler ve Hadise geçtiğimiz günlerde şarkıcının doğum gününü kutlamak içinParis'e uçmuştu. Çift aşk dolu pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

Kaan Yıldırım'ı çileden çıkaran Hadise sorusu!
Kaan Yıldırım'ı çileden çıkaran Hadise sorusu!
Kaan Yıldırım, Hadise sorusu karşısında neye uğradığı şaşırdı! Söyleşiyi bitirip salonu terk etti
Kaan Yıldırım, Hadise sorusu karşısında neye uğradığı şaşırdı! Söyleşiyi bitirip salonu terk etti
Kaan Yıldırım, Hadise sorusu karşısında neye uğradığı şaşırdı! Söyleşiyi bitirip salonu terk etti
Kaan Yıldırım, Hadise sorusu karşısında neye uğradığı şaşırdı! Söyleşiyi bitirip salonu terk etti
Kaan Yıldırım, Hadise sorusu karşısında neye uğradığı şaşırdı! Söyleşiyi bitirip salonu terk etti

Yıldız Teknik Üniversitesi, Kaan Yıldırım, Düm Tek Tek, Haziran, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Kaan Yıldırım, Hadise sorusu karşısında neye uğradığı şaşırdı! Söyleşiyi bitirip salonu terk etti - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (1)
500

Son Dakika

Fuzuli'den İstanbul'a dev proje! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında detayları anlattı 12:57 Fuzuli'den İstanbul'a dev proje! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında detayları anlattı Şebnem Şirin, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü 12:31 Şebnem Şirin, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü Aşiretten yeni karar: Düğünlerde 50 bin liranın üzerinde altın takılmayacak 12:17 Aşiretten yeni karar: Düğünlerde 50 bin liranın üzerinde altın takılmayacak
Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler 12:06 Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu 11:23 Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu Bu kez sevindiren haber geldi! Benzine 25 kuruş indirim geliyor 10:43 Bu kez sevindiren haber geldi! Benzine 25 kuruş indirim geliyor
Hastane odasında servet buldular! Yaşamını yitiren alzheimer hastası yatağının altına saklamış 10:31 Hastane odasında servet buldular! Yaşamını yitiren alzheimer hastası yatağının altına saklamış Doktor adayları için kadavra bulmakta zorlanıyor! Fakülteler, 16 bin dolara yurt dışından ithal ediyor 09:49 Doktor adayları için kadavra bulmakta zorlanıyor! Fakülteler, 16 bin dolara yurt dışından ithal ediyor

Son Dakika Haberleri
13:10 Kasımpaşa'dan önemli adım! Ya Guti Hernandez ya da Ersun Yanal
12:57 Fuzuli'den İstanbul'a dev proje! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında detayları anlattı
12:51 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de son 24 saatte yaşanan olaylar
12:44 Erdoğan'dan HDP ile hareket eden CHP'ye ağır sözler: Size Mustafa Kemal'in itleri dediler
12:31 Şebnem Şirin, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü
12:29 Işıl Reçber'den Özcan Deniz'e uyarı: En yumuşak geçişle bitir, kadını bitirme
12:08 TikTok'ta yaşanan olay kimilerine ilginç, kimilerine iğrenç geldi! Kendi sütünden yaptığı tereyağını kocasına yedirdi
12:06 Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler
12:01 Bakan Özer, hedeflerini anlattı! Zorunlu eğitim yaşı 5'e düşüyor!
11:46 Acun Ilıcalı, satın alacağı Hull City takımı için ne kadar ödeyecek? İşte yapılan anlaşmanın ayrıntıları
Kasımpaşa'dan önemli adım! Ya Guti Hernandez ya da Ersun Yanal Kasımpaşa'dan önemli adım! Ya Guti Hernandez ya da Ersun Yanal         
13:10
Erdoğan'dan HDP ile hareket eden CHP'ye ağır sözler: Size Mustafa Kemal'in itleri dediler Erdoğan'dan HDP ile hareket eden CHP'ye ağır sözler: Size Mustafa Kemal'in itleri dediler         
12:44
Işıl Reçber'den Özcan Deniz'e uyarı: En yumuşak geçişle bitir, kadını bitirme Işıl Reçber'den Özcan Deniz'e uyarı: En yumuşak geçişle bitir, kadını bitirme         
12:29
TikTok'ta yaşanan olay kimilerine ilginç, kimilerine iğrenç geldi! Kendi sütünden yaptığı tereyağını kocasına yedirdi TikTok'ta yaşanan olay kimilerine ilginç, kimilerine iğrenç geldi! Kendi sütünden yaptığı tereyağını kocasına yedirdi         
12:08
Acun Ilıcalı, satın alacağı Hull City takımı için ne kadar ödeyecek? İşte yapılan anlaşmanın ayrıntıları Acun Ilıcalı, satın alacağı Hull City takımı için ne kadar ödeyecek? İşte yapılan anlaşmanın ayrıntıları         
11:47
Son Dakika! Erdoğan'dan Suriye-Irak tezkeresine Son Dakika! Erdoğan'dan Suriye-Irak tezkeresine "Hayır" oyu veren CHP ve HDP'ye tepki: Cibilliyetlerinin gereğini yaptılar         
11:06
Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş         
10:33
Kur-an-ı Kerim sayfalarının konfeti yapılması skandalından sonra ilk açıklama yapıldı Kur-an-ı Kerim sayfalarının konfeti yapılması skandalından sonra ilk açıklama yapıldı         
10:18
Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti         
09:41
Kendisini kedi sanan adam, annesi ve teyzesini öldürmekle suçlandığı mahkemede miyavladı Kendisini kedi sanan adam, annesi ve teyzesini öldürmekle suçlandığı mahkemede miyavladı         
09:39
Çin, dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını üretti! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı kontrol edecek Çin, dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını üretti! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı kontrol edecek         
09:30
Beşiktaş yenilgisiyle sinirlenen Fatih Terim'in soyunma odası sözleri ortaya çıktı Beşiktaş yenilgisiyle sinirlenen Fatih Terim'in soyunma odası sözleri ortaya çıktı         
09:28
Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı         
23:26
EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi         
23:05
Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak         
21:33
Annesinin Annesinin "Yılan" dediği nişanlısından ayrılan İsmail Balaban, yeni sevgilisi İlayda Şeker'e aşkını ilan etti         
19:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2021 13:17:50. #1.11#
SON DAKİKA: Kaan Yıldırım, Hadise sorusu karşısında neye uğradığı şaşırdı! Söyleşiyi bitirip salonu terk etti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement