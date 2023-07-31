Kadir Ezildi, Reklam Yaparken Kamera Kapandı Sanıp Küfür Etti

Temizlik Avcıları programıyla büyük bir çıkış yakalayan Kadir Ezildi, reklam yaparken kamera Kapandı sanıp okkalı bir küfür etti.

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Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoların ardından TLC ekranlarında yayınlanan Temizlik Avcıları programı ile büyük bir üne kavuşan Kadir Ezildi, sosyal medyada büyük bir kitleye sahip.

KÜFÜR ETTİ

Sivri dilliğiyle de dikkat çeken ve lafını esirgemeyen Kadir Ezildi, bir diş macunu markası için çektiği reklam videosun ardından kamerayı kapatmadığını unutup okkalı bir küfür etti. Reklam yaptığı sırada "Siz de tıklayıp alabilirsiniz. Haydi buyurun" dedikten sonra kamerayı kapattı sanıp "Eşeğin s***ni alırsınız" demesi takipçilerini şaşkına uğrattı.

ÖZÜR DİLEDİ

Durumu çok geç fark eden fenomen isim sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak takipçilerinden özür diledi. Hata yaptığını kabul eden Ezildi, markayla ilgili bir durum olmadığını, çekimi 4-5 kez tekrarlamak zorunda kalması yüzünden kendine sinirlendiğini ve menajerine söylediğini dile getirdi. Ezildi "İnsanlık hali, ben markadan memnunum hiçbir şikayetim yok, size de söylenen bir kelime değildi. Kırdıysam, üzdüysem özür dilerim" dedi.