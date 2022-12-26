Camdaki Kız'da bomba ayrılık! Usta oyuncu Nur Sürer diziye veda etti - Son Dakika
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Camdaki Kız'da bomba ayrılık! Usta oyuncu Nur Sürer diziye veda etti

26.12.2022 14:11
Camdaki Kız'da bomba ayrılık! Usta oyuncu Nur Sürer diziye veda etti

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisi büyük ilgiyle takip ediliyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken dizide kadronun bel kemiklerinden biri olan usta oyuncu Nur Sürer veda etti.

Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Camdaki Kız'da heyecan giderek artıyor. Dizide acımasız anne karakterine hayat veren Feride izleyiciler tarafından çok seviliyordu. Ancak yayınlanan son fragmanda hayranları üzen bir gelişme yaşandı.

Nalan'a gizli saklı olan bütün sırları bir bir anlatan Feride 29 Aralık günü yayınlanacak olan 63. bölüm ile sevenlerine veda ediyor. Ekip arkadaşları ünlü oyuncuya son sahnesinde kutlama yaptı.

NUR SÜRER KİMDİR?

Nur Sürer 21 Haziran 1954 yılında Bursa'da doğan, Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusudur.

KARİYERİ

1954 yılında Ahmet ve Rabia Sürer'in kızı olarak dünyaya geldi. Eğitimini Bursa Anadolu Kız Lisesi'nde tamamladı. Erden Kıral'ın Bereketli Topraklar Üzerinde filmi ile sinema hayatına adım atan sanatçı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde iki kez "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü kazandı. Bugüne değin kırktan fazla filmde ve televizyon dizilerinde oynadı. İlk uluslararası çalışması 1984 yılındaki Ayna adlı film oldu. Bu filmi 1991 yılında "En İyi Yabancı Film" dalında Oskar Ödülü kazanan Umuda Yolculuk (1990), Dunkle Schatten der Angst (1993) ve Yara (1998) izledi. Sürer, 2007 yılında Kanal D'de yayınlanan Asi adlı dizide "Neriman Kozcuoğlu" karakterini canlandırmıştır.

ÖZEL HAYATI

İlk evliliğini 1981 yılında Bülent Kayabaş ile yaptı. Daha sonra 16 Haziran Hareketi adlı silahlı sol örgütün lideri olduğu gerekçesiyle müebbet hapse mahkûm edilen Sarp Kuray ile evlendi.

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Camdaki Kız, Nur Sürer, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Camdaki Kız'da bomba ayrılık! Usta oyuncu Nur Sürer diziye veda etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Camdaki Kız'da bomba ayrılık! Usta oyuncu Nur Sürer diziye veda etti - Son Dakika
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