Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan teşhisin konduğu anı anlattı: Duyunca Buğra ile çok ağladık! - Son Dakika
Üye Girişi

Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan teşhisin konduğu anı anlattı: Duyunca Buğra ile çok ağladık!

24.05.2022 13:35
Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan teşhisin konduğu anı anlattı: Duyunca Buğra ile çok ağladık!

Ocak ayında koronaya yakalandıktan sonra, nefesinin sıklaştığını ve çektirdiği röntgen sonrası akciğerinde kitle bulunduğunu anlatan Billur Kalkavan, sevgilisi Buğra Bahadırlı'nın kendisine çok destek olduğunu belirterek "Duyunca Buğra ile çok ağladık. Buğra bana hep destek, hep yanımda..." diye konuştu.

Eğlenceli kişiliğiyle tanınan başarılı oyuncu Billur Kalkavan'ın akciğer kanserine yakalandığı ortaya çıktı. Kalkavan'ın hastalığa yakalandığını duyuran Hamdi Alkan, meslektaşına destek olmayı ihmal etmedi.

"HASTALIĞI DUYUNCA BUĞRA'YLA ÇOK AĞLADIK"

Kısa sürede gündem olmasının ardından Posta'ya konuşan Kalkavan, hastalığı öğrendiği süreci şöyle anlattı: "Ocakta korona olmuştum. Sonrasında nefesim sıkışmaya başladı. Hastalıktan kalma sandım. Ciğer röntgenimi çektirdim. 2 aydır tedavi görüyorum. Duyunca Buğra ile çok ağladık. Ciğerimde bir kitle bulununca çok korktum. Buğra, bana hep destek, hep yanımda... Doktorların söylediği, bugüne kadar bu hastalığın bana hiçbir zarar vermediği. Çok kolay atlatacağım. O beni değil, ben onu yeneceğim."

Kansere yakalanan Billur Kalkavan, hastalığı nasıl öğrendiğini anlattı

"AĞIR GEÇİRMİYORUM, ÇAĞIMIZIN GRİBİ BU"

Saçlarının dökülmesiyle ilgili de konuşan ünlü isim, "Kel kalmak insana dokunuyor. Ama bir mahsuru olmadığını gördüm. Biraz kafam üşüyor. Saçlar sonra daha gür çıkıyormuş. Güçlü, mücadeleci, iyimser biriyim. Ruhum bir yere gitmek istese çok daha başka şartlarda giderdi. Korona olmazdım, nefesim sıkışmazdı, bu işaretleri de iyi okumak lazım. En güzeli ağır geçirmiyorum. Çağımızın gribi bu, atlatacağız" dedi.

Kansere yakalanan Billur Kalkavan, hastalığı nasıl öğrendiğini anlattı
Kansere yakalanan Billur Kalkavan, hastalığı nasıl öğrendiğini anlattı
Kansere yakalanan Billur Kalkavan, hastalığı nasıl öğrendiğini anlattı
YORUMLAR
500
Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan'dan açıklama geldi: Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan'dan açıklama geldi: Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan'ın son halini Hamdi Alkan paylaştı Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan'ın son halini Hamdi Alkan paylaştı

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan teşhisin konduğu anı anlattı: Duyunca Buğra ile çok ağladık! - Son Dakika


Son Dakika
13:35 Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan teşhisin konduğu anı anlattı: Duyunca Buğra ile çok ağladık!
13:26 Finlandiya ve İsveç ziyareti öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklama: Somut adım için yazılı mutabakat istiyoruz
13:26 Özgür Özel açıkladı: CHP seçimden önce seçim tatbikatı yapacak
13:23 18 yıllık cinayetin ilk duruşması görüldü! Eski eş: Ruhi'nin arkadaşları bana tecavüz etti
13:11 Definecilerin açtığı çukurda günlerdir aranan inek bulundu
13:06 Cinsel organının fotoğraflarını çeken kadın, mail adreslerini karıştırınca hayatının hatasını yaptığını anladı
12:48 Pençe-Kilit'te Mehmetçik ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
12:04 Dünya Sağlık Örgütü'nden maymun çiçeği virüsü açıklaması geldi! Yayılmasında ana faktör cinsel ilişki
12:02 Tuğba Ekinci dansıyla olay oldu: Cesur giysisi dikkat çekti
11:26 Bebeği Milan'ı kucağına alan oyuncu Fulya Zenginer'den sosyal medya paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 13:39:27. #1.13#
SON DAKİKA: Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan teşhisin konduğu anı anlattı: Duyunca Buğra ile çok ağladık! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement