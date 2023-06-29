Kanser tedavisi gören oyuncu Ayçin Tuyun, peruksuz fotoğrafını paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Kanser tedavisi gören oyuncu Ayçin Tuyun, peruksuz fotoğrafını paylaştı

29.06.2023 15:10

Genç oyuncu Ayçin Tuyun, meme kanseri tedavisi görüyor. Tedavinin olumlu sonuçlar verdiğini belirten Tuyun, peruksuz bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Oyuncu, kanserle mücadelesini sürdürdüğünü ve her şeye rağmen dimdik ayakta olduğunu ifade etti.

Küçük Kadınlar, Ömre Bedel, Kız Annesi, Dedemin Dolabı, Bir Yusuf Masalı ve Beyaz Gelincik gibi birçok projede yer alan genç oyuncu Ayçin Tuyun, bir süredir meme kanseri tedavisi görüyor. Aldığı kemoterapilerin ardından saçlarını kazıtan ve peruk kullanmaya başlayan oyuncu, ilk kez peruksuz bir fotoğrafını paylaştı.

"KANSERLE MÜCADELEM DEVAM EDİYOR, YENİYORUM"

3 aydır aldığı tedavinin olumlu sonuçlar verdiğini ve bu süreci atlatacağını söyleyen oyuncu, Instagram hesabından "Kansere inat gülümse" notuyla peruksuz bir fotoğrafını yayınladı. Instagram hesabından son durumuyla ilgili zaman zaman paylaşımlar yapan oyuncu "Kanserle mücadelem devam ediyor. Hep yeniyorum diyorum, inanıyorum. Her şeye rağmen dimdik ayakta ve hayattayım" ifadelerini kullandı.

Kanser tedavisi gören oyuncu Ayçin Tuyun, peruksuz fotoğrafını paylaştı
Kanser tedavisi gören oyuncu Ayçin Tuyun, peruksuz fotoğrafını paylaştı
Kanser tedavisi gören oyuncu Ayçin Tuyun, peruksuz fotoğrafını paylaştı
Kanser tedavisi gören oyuncu Ayçin Tuyun, peruksuz fotoğrafını paylaştı
YORUMLAR (1)
  • Hamit Gündoğdu: Allah şifa versin ... Böyle hep moralinide yüksek tut kızım... Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
500
Nazlı Sabancı, eşi Hacı Sabancı'nın doğum gününü kutladı, seçilen pasta sosyal medyanın diline düştü Nazlı Sabancı, eşi Hacı Sabancı'nın doğum gününü kutladı, seçilen pasta sosyal medyanın diline düştü

Instagram, Magazin, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kanser tedavisi gören oyuncu Ayçin Tuyun, peruksuz fotoğrafını paylaştı - Son Dakika


Son Dakika
16:12 Futbol dünyası bu kareyi konuşuyor! Kim Min-Jae, Bayern Münih'e imza atmak için şafak sayıyor
16:02 Fenerbahçe Sezonun Açılış Tarihini ve Hazırlık Maçlarını Açıkladı
16:01 Depremde 17 yakınını kaybeden Karsu, Hatay'daki evine gitti! Enkaz görüntüleri kahretti
15:58 Rusya'ya gidiyorlar! İşte Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarındaki rakipleri
15:57 Depremde 17 yakınını kaybeden Karsu, Hatay'daki evine gitti! Enkaz görüntüleri kahretti
15:43 Erdoğan İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna sert tepki gösterdi
15:42 Türk kulüplerini çalıştıran Francesco Farioli, Nice ile anlaştı
15:33 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna tepki
15:32 Farioli'nin yeni rotası Nice! Fransız ekibiyle her konuda anlaştı
15:10 Kanser tedavisi gören oyuncu Ayçin Tuyun, peruksuz fotoğrafını paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2023 16:23:43. #1.11#
SON DAKİKA: Kanser tedavisi gören oyuncu Ayçin Tuyun, peruksuz fotoğrafını paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement