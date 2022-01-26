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Kar mağduru olan Inna, İstanbul yerine Çorlu'ya inmişti! Programlarını iptal edip ülkesine döndü - Son Dakika

Kar mağduru olan Inna, İstanbul yerine Çorlu'ya inmişti! Programlarını iptal edip ülkesine döndü

26.01.2022 16:02

Yeni şarkısının promosyonu için Romanya'dan İstanbul'a gelirken hava muhalefeti nedeniyle uçağı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine inen şarkıcı Inna, programını iptal edip kara yoluyla ülkesine dönmeye karar verdi. Inna, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkmadan önce Edirne'de özel bir hastanede PCR testi yaptırdı.

Rumen şarkıcı Inna, yeni şarkısının promosyon çalışmalarından dolayı İstanbul'a gelmek için önceki gün ülkesinden uçakla yola çıktı. Inna'nın uçağı kar yağışı ve kuvvetli fırtına nedeniyle İstanbul Havalimanı'na inemeyince Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'na yönlendirildi. Şarkıcı Inna, ilçedeki bir otelde konakladı.

ÜLKESİNE GERİ DÖNDÜ

İstanbul programını iptal eden Inna, karayoluyla ülkesine döndü. Bulgaristan, koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkeye girenlerden PCR testi istediği için Inna da saat 02.00 sıralarında Edirne'de özel bir hastanede PCR testi yaptırdı. Şarkıcı, test sırasında hastane çalışanlarından ilgi gördü. Sağlık çalışanlarıyla fotoğraf çektiren Inna, hastanede yaklaşık 2 saat bekledikten sonra negatif çıkan test sonucunu alarak karayoluyla Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı.

"BAKLAVA YEDİM VE ÇOK BEĞENDİM"

Türkiye'de İstanbul ve İzmir'i beğendiğini, Çorlu'yu da sevdiğini ifade eden Inna, "Baklava yeme fırsatı buldum ve çok beğendim. Türk şarkıcılardan, uluslararası çalışmalar yaptığı için Tarkan'ı tanıyorum ve beğenerek takip ediyorum." diye konuştu.

Kar yağışından dolayı İstanbul yerine Çorlu'ya giden Inna, programlarını iptal edip ülkesine döndü
Kar yağışından dolayı İstanbul yerine Çorlu'ya giden Inna, programlarını iptal edip ülkesine döndü
Kar yağışından dolayı İstanbul yerine Çorlu'ya giden Inna, programlarını iptal edip ülkesine döndü
Kar yağışından dolayı İstanbul yerine Çorlu'ya giden Inna, programlarını iptal edip ülkesine döndü
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İstanbul, Çorlu, Inna, kar, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Kar mağduru olan Inna, İstanbul yerine Çorlu'ya inmişti! Programlarını iptal edip ülkesine döndü - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Kar mağduru olan Inna, İstanbul yerine Çorlu'ya inmişti! Programlarını iptal edip ülkesine döndü - Son Dakika
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