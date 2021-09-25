Karnım nasıl da şişti!

GİYİMİ ELEŞTİRİ KONUSU OLDU

Herkes, geçen yılın ilk ayında İngiliz kraliyet ailesindeki görevlerini bırakıp önce Kanada'ya sonra ABD'ye yerleşen Prens Harry ile Meghan Markle'ı artık eskisi gibi basında göremeyeceğini düşünürken tam tersi oldu. "Finansal açıdan bağımsız ve medya ilgisinden uzakta bir hayat için" kıta değiştiren çift, neredeyse her gün farklı bir biçimde manşetlere çıkıyor. Bu kez de bu durum değişmedi. Harry ile Meghan, Londra günlerini aratmayacak bir dizi etkinlikle New York'ta kamuoyu karşısına çıktı.

GİYSİLERİ BİNLERCE DOLAR

Çift, dün de Harlem'de bir okulu ziyaret etti. Markle bir süre önce piyasaya çıkan The Bench adlı kitabından pasajlar okudu ve öğrencilerle sohbet etti. İkinci bebeği Lili'yi dünyaya getirdikten sonra ilk kez bu tür bir etkinliğe katılan Markle, okul ziyareti için bordo renkli bir pantolon ve tunik takım giydi. Aynı renkte ayakkabılarla görünümünü tamamlayan Markle, saçlarını da genellikle tercih ettiği gibi açık bıraktı. İşte ona yöneltilen eleştirilerin nedeni de bu giyimi oldu. Harry ile Meghan'ın ziyaret ettiği okula genellikle ekonomik zorluklar yaşayan ailelerin çocukları gidiyor. Bu eleştirileri yöneltenlere göre Markle'ın yaklaşık 6 bin dolarlık tunik, iki bin dolarlık pantolon giyip üzerine de 300 bin dolar değerinde takı takması bu duruma uygun bir tercih olmadı.

SEVGİLİ OLMUŞLAR, HATTA AYRILMIŞLAR BİLE

Tom Cruise'un, çekimlerinde olaylar eksik olmayan yeni filmi Mission Impossible 7'nin (Görevimiz Tehlike 7) setinden yine bir haber geldi. Geçen yılın son aylarında ortaya atılan iddialara göre 59 yaşındaki Cruise ile 39 yaşındaki rol arkadaşı Hayley Atwell aynı zamanda romantik bir ilişki de yaşıyordu. O dönemde basına yansıyan haberlere göre ikili, setin ilk gününden bu yana birbirlerine ilgi duyuyordu.

ÖZEL HAYATINI KAPALI KAPILAR ARDINDA TUTUYOR

Bu iddia ortaya atıldı, aradan aylar geçti kimse Tom Curise ile Hayley Atwell'i iki sevgili gibi romantik bir şekilde görüntüleyemedi, ama Cruise ile Atwell, aşkı yaşayıp bitirmişler bile. İngiliz basınına göre Cruise ile Atwell'in romantik ilişkisi bitti, iş ortaklıkları devam ediyor. Tom Cruise 2012'de Katie Holmes ile yollarını ayırdıktan sonra birçok kişiyle adı anılmış ancak hiçbir ilişkisini göz önünde yaşamamıştı.

ONLAR DA YARI YARIYA AYRILMIŞ

Bir başka ayrılık haberi de Elon Musk ile Grimes'dan geldi. Tesla ve Space X'in CEO'su Musk, üç yıldır birlikte olduğu Grimes ile ayrıldıklarını duyurdu. ABD basınına verdiği röportajda ilişki durumundaki son değişikliği açıklayan Musk "yarı yarıya ayrıldık" şeklinde ilginç bir ifade kullandı.

ÇOCUĞU BERABER BÜYÜTECEKLER

Yine kendi açıklamasına göre bu "yarı yarıya ayrılık" Musk ile Grimes'ın bebeklerini beraber büyütmeye karar verdikleri anlamına geliyor. Konuyla ilgili olarak tam adı Claire Elise Boucher olan Grimes'dan bir açıklama gelmedi. Bu arada Musk'ın, daha önceki ilişkilerinden altı tane çocuğu olduğunu da hatırlatalım.

BİR BEBEK BULDUM

Son dönemde eşi Justin Bieber ile bir bebek bekledikleri haberleri ortalarda dolanan Hailey Baldwin Bieber bunu yalanladı. Ama görünüşe göre bir yandan da annelik provalarını sürdürüyor. Önceki akşam Los Angeles'ta arkadaşlarıyla gece gezmesine çıkan Baldwin, restoranın balkonunda kucağında bir bebekle görüntülendi. Hem Baldwin Biber'ın hem de bebeğin keyifli hallere "Hailey anneliğe hazır" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

ŞANS ÖPÜCÜĞÜ

Bir zamanlar gösteri dünyasının en parlak yıldızlarından biri olan Madonna artık yerini kızı Lourdes Leon'a bırakıyor. Her ne kadar kendisi sosyal medyadaki paylaşımlarıyla ilgi çekmeyi sürdürse de Lourdes Leon, spot ışıkları altında annesinden daha fazla görünüyor. Lourdes Leon, önceki gün Milano'da ünlü bir firmanın defilesinde podyuma çıktı. Öncesinde de sevgilisiyle birlikte objektiflere takıldı. 24 yaşındaki Lourdes Leon ile sevgilisi binanın girişinde uzun uzun öpüştü.

SONRA DA PODYUMA ÇIKTI

Daha sonra da Lourdes Leon, görev aldığı defilede ünlü modellerle birlikte podyuma çıktı. Genç kız, gümüş rengi midi bir elbiseyi tanıttı.

DUA VE GIGI AYNI PODYUMDA

Lourdes Leon'un görev aldığı defilede çok ilgi çeken iki ünlü daha vardı: Dua Lipa ile Gigi Hadid. Zayn Malik'ten olan kızı Khai'nin ilk doğum gününü kutlayan Hadid, onu evde bırakıp soluğu Milano'da aldı. Doğumdan çok kısa süre sonra mesleğine dönen Gigi Hadid için o defilenin ayrı bir önemi vardı. Bugüne kadar kardeşi Bella ile aynı podyumda yürüdüğü çok olmuştu ama bu kez onun yerine erkek kardeşi Anwar Hadid'in sevgilisi ünlü şarkıcı Dua Lipa vardı yanında.

ÇÜNKÜ O NAOMI!

Kısa bir süre önce taşıyıcı anne yöntemiyle kız bebek sahibi olan Naomi Campbell de defilede görev alan modellerden biriydi. 50 yaşındaki Campbell, yıllara nasıl meydan okuduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İYİ Kİ DOĞDUN OLIVER

Usta yönetmen Oliver Stone, 75 yaşına girdi. Yönetmen yeni yaşını Batı Hollywood'da ünlü dostlarının katıldığı bir partiyle kutladı. Stone ve konukları, sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.

KARNIM NASIL DA ŞİŞTİ!

İkinci bebeğine hamile olan Kylie Jenner, geçirdiği fiziksel değişimi bir Instagram paylaşımıyla gözler önüne serdi. 24 yaşındaki Jenner, son birkaç haftada aniden şişen karnını Instagram'daki 270 milyon takipçisiyle paylaştı. Jenner ile sevgilisi Travis Scott'ın, 3 yaşında Stormi adında bir kızı bulunuyor.