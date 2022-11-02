Ölümüyle derin üzüntü yaratan Rıza Akın'ın cenaze detayları belli oldu - Son Dakika
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Ölümüyle derin üzüntü yaratan Rıza Akın'ın cenaze detayları belli oldu

02.11.2022 15:31

Kerr, Süt ve Ben O Değilim gibi Türk sinemasının önemli yapımlarında rol alan usta aktör Rıza Akın gece yarısı geçirdiği beyin kanaması sebebiyle yaşamını yitirdi. 65 yaşında haya veda eden Akın için 3 Kasım Perşembe günü Atlas Sineması'nda tören düzenlenecek. Ünlü oyuncu, 4 Kasım Cuma günü Adana'da toprağa verilecek.

Sinema ve tiyatro dünyası usta oyuncu Rıza Akın'dan gelen acı haberle sarsıldı. Beyin kanaması geçiren yetenekli oyuncu hayatını kaybetti.

ACI HABERİ ÜNLÜ OYUNCU DUYURDU

Acı haberi oyuncu Menderes Samancılar, Twitter'dan yaptığı paylaşımla duyurdu. Samancılar "Canım kardeşim Rıza Akın'ı kaybettik" sözleriyle duyduğu acıyı dile getirdi.

Ölümüyle yasa boğan Rıza Akın'ın cenaze detayları netleşti

4 KASIM'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Rıza Akın'ın cenaze detayları da belli oldu. Usta oyuncu için 3 Kasım Perşembe günü Atlas Sineması'nda tören düzenlenecek. Ünlü oyuncu, 4 Kasım Cuma günü Adana'da defnedilecek.

Ölümüyle yasa boğan Rıza Akın'ın cenaze detayları netleşti

RIZA AKIN KİMDİR?

15 Eylül 1957'de Erzincanlı bir ailenin çocuğu olarak Adana'da doğdu. Tiyatroyla Adana Halkevi'nde ortaokul yıllarında tanıştı. Tiyatro için Ankara'ya taşındı. Ankara Birlik Tiyatrosu'nda profesyonel oldu. Tiyatro yaşantısına (1969-1977) ara verdikten sonra iletişim okudu ve gazetecilik yapmaya başladı. Tiyatroyu oyunculuk dışındaki çalışmalarla Adana'da sürdürdü.

Ölümüyle yasa boğan Rıza Akın'ın cenaze detayları netleşti

1997 yılında Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nu kurdu ve beş yıl oranın sanat danışmanlığını yaptı. 2005 yılında Tayfun Pirselimoğlu'nun tamamlanamayan Kuartet adlı filmiyle oyunculuğa döndü. 2010'da 47. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı.

Ölümüyle yasa boğan Rıza Akın'ın cenaze detayları netleşti

Akın en son, yönetmenliğini Burak Kuka'nın yaptığı 'Sevmedim Deme' filminde rol almıştı. Rıza Akın, Japon Miho Shimotashiro ile evliydi.

Ölümüyle yasa boğan Rıza Akın'ın cenaze detayları netleşti
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Beyin kanaması geçiren usta oyuncu Rıza Akın yaşamını yitirdi Beyin kanaması geçiren usta oyuncu Rıza Akın yaşamını yitirdi Usta oyuncu Rıza Akın yaşamını yitirdi Usta oyuncu Rıza Akın yaşamını yitirdi

Rıza Akın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ölümüyle derin üzüntü yaratan Rıza Akın'ın cenaze detayları belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ölümüyle derin üzüntü yaratan Rıza Akın'ın cenaze detayları belli oldu - Son Dakika
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