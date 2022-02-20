Kim Kardashian siyah bikinisiyle gece gece havuza girdi!

Kanye West'le dalgalı ilişkisi ve ardından yaşadığı boşanma süreci nedeniyle gündemden düşmeyen Kardashian bu sefer ise gece havuza girmesiyle gündem geldi. Kardashian, ailesiyle çıktığı tatilden bol bol fotoğraf paylaştı.

YÜZ BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Önce denizin içinde poz veren Kim Kardashian, daha sonra kumsalda uzandığı kareleri yayınladı. 280 milyon takipçisi olduğu Instagram'da çektirdiği fotoğrafları paylaşan ünlü yıldız, yüz binlerce beğeni aldı.

BİKİSİNİ BEĞENİLDİ

Beyaz ve siyah bikini tercih eden Kim Kardashian, mesaj yağmurunu da tutuldu. Binlerce mesaj alan ünlü yıldız, tatilde çektiği fotoğraf ve videoları sosyal medya hesaplarında yayınlıyor.