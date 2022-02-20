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Kim Kardashian siyah bikinisiyle gece gece havuza girdi! - Son Dakika

Kim Kardashian siyah bikinisiyle gece gece havuza girdi!

20.02.2022 15:46

Ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian, önceki gece soluğu havuzda aldı. Siyah bikiniyle göz kamaştıran Kardashian, kameralara bol bol poz verdi.

Kanye West'le dalgalı ilişkisi ve ardından yaşadığı boşanma süreci nedeniyle gündemden düşmeyen Kardashian bu sefer ise gece havuza girmesiyle gündem geldi. Kardashian, ailesiyle çıktığı tatilden bol bol fotoğraf paylaştı.

YÜZ BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Önce denizin içinde poz veren Kim Kardashian, daha sonra kumsalda uzandığı kareleri yayınladı. 280 milyon takipçisi olduğu Instagram'da çektirdiği fotoğrafları paylaşan ünlü yıldız, yüz binlerce beğeni aldı.

BİKİSİNİ BEĞENİLDİ

Beyaz ve siyah bikini tercih eden Kim Kardashian, mesaj yağmurunu da tutuldu. Binlerce mesaj alan ünlü yıldız, tatilde çektiği fotoğraf ve videoları sosyal medya hesaplarında yayınlıyor.

Gece ter basan Kim Kardashian soluğu havuzda aldı! Siyah bikinisi göz kamaştırıyor
Gece ter basan Kim Kardashian soluğu havuzda aldı! Siyah bikinisi göz kamaştırıyor
Gece ter basan Kim Kardashian soluğu havuzda aldı! Siyah bikinisi göz kamaştırıyor
Gece ter basan Kim Kardashian soluğu havuzda aldı! Siyah bikinisi göz kamaştırıyor
Gece ter basan Kim Kardashian soluğu havuzda aldı! Siyah bikinisi göz kamaştırıyor
Gece ter basan Kim Kardashian soluğu havuzda aldı! Siyah bikinisi göz kamaştırıyor
Gece ter basan Kim Kardashian soluğu havuzda aldı! Siyah bikinisi göz kamaştırıyor
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Kim Kardashian siyah bikinisiyle gece gece havuza girdi! Kim Kardashian siyah bikinisiyle gece gece havuza girdi! Kanye West'ten intihar itirafı Kanye West'ten intihar itirafı

Kim Kardashian, Kanye West, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Kim Kardashian siyah bikinisiyle gece gece havuza girdi! - Son Dakika Magazin


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