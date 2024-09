Kim olduğu merak ediliyordu! Ahmet Çakar\'ın, \'\'Ben temsil etsem daha iyi\'\' dediği Türkiye güzeli ortaya çıktı

Magazin

Spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın yıllar önce bir televizyon programında, "Ben temsil etsem daha iyi be" sözleriyle hedef aldığı Türkiye güzelinin kim olduğu ortaya çıktı. 2016 yılında Top Model of the World yarışmasına katılan Ecem Uzgör, Çakar'ın kastettiği kişinin kendisi olduğunu söyleyerek, "Ülkeme döndüğümde linç yedim, bugün yine İdil Bilgen'e söylenen sözler aslında Ahmet Çakar tarafından bana söylenmişti. Bu tür yarışmalarda görüşünüz olumlu ya da olumsuz olabilir ancak linçe dönüşmemeli." dedi.

MISS TURKEY BİRİNCİSİ, TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Türkiye'nin tescilli güzellerinin belirlendiği Miss Turkey finali tartışmaları da beraberinde getirdi. Yarışmada birinci olan İdil Bilgen eleştirilirken, spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar'ın yıllar önce başka bir güzel için yaptığı eleştiri yeniden vatandaşların dikkatini çekti.

İdil Bilgen

ÇAKAR'IN HEDEF ALDIĞI GÜZEL, ECEM UZGÖR'MÜŞ

Çakar, "Ben temsil etsem daha iyi be" dediği ismin kim olduğu merak edildi. Söz konusu ismin 2016 yılında Top Model of the World yarışmasına katılan Ecem Uzgör olduğu ortaya çıktı. İdil Bilgen'e destek veren Uzgör, "Burada bahsi geçen kişi benim, 6 yıl önce Top Model of the World'de Türkiye yi temsil ettim. Ülkeme döndüğümde linç yedim, bugün yine İdil Bilgen'e söylenen sözler aslında Ahmet Çakar tarafından bana söylenmişti. Bu tür yarışmalarda görüşünüz olumlu ya da olumsuz olabilir ancak lince dönüşmemeli." ifadelerini kullandı.