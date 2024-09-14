Kim olduğu merak ediliyordu! Ahmet Çakar'ın, ''Ben temsil etsem daha iyi'' dediği Türkiye güzeli ortaya çıktı - Son Dakika
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Kim olduğu merak ediliyordu! Ahmet Çakar'ın, ''Ben temsil etsem daha iyi'' dediği Türkiye güzeli ortaya çıktı

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Ahmet Çakar'ın yıllar önce, ''Ben temsil etsem daha iyi be'' dediği Türkiye güzeli belli oldu. Söz konusu ismin 2016 yılında Top Model of the World yarışmasına katılan Ecem Uzgör olduğu ortaya çıktı. Miss Turkey 2024 seçilen İdil Bilgen'e destek veren Uzgör, ''Ülkeme döndüğümde linç yedim, bugün yine İdil Bilgen'e söylenen sözler aslında Ahmet Çakar tarafından bana söylenmişti. Bu tür yarışmalarda görüşünüz olumlu ya da olumsuz olabilir ancak linçe dönüşmemeli.'' dedi.

14.09.2024 20:02  Güncelleme: 21:19
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Spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın yıllar önce bir televizyon programında, "Ben temsil etsem daha iyi be" sözleriyle hedef aldığı Türkiye güzelinin kim olduğu ortaya çıktı. 2016 yılında Top Model of the World yarışmasına katılan Ecem Uzgör, Çakar'ın kastettiği kişinin kendisi olduğunu söyleyerek, "Ülkeme döndüğümde linç yedim, bugün yine İdil Bilgen'e söylenen sözler aslında Ahmet Çakar tarafından bana söylenmişti. Bu tür yarışmalarda görüşünüz olumlu ya da olumsuz olabilir ancak linçe dönüşmemeli." dedi.

MISS TURKEY BİRİNCİSİ, TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Türkiye'nin tescilli güzellerinin belirlendiği Miss Turkey finali tartışmaları da beraberinde getirdi. Yarışmada birinci olan İdil Bilgen eleştirilirken, spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar'ın yıllar önce başka bir güzel için yaptığı eleştiri yeniden vatandaşların dikkatini çekti.

Kim olduğu merak ediliyordu! Ahmet Çakar'ın, 'Ben temsil etsem daha iyi' dediği Türkiye güzeli ortaya çıktı
İdil Bilgen

ÇAKAR'IN HEDEF ALDIĞI GÜZEL, ECEM UZGÖR'MÜŞ

Çakar, "Ben temsil etsem daha iyi be" dediği ismin kim olduğu merak edildi. Söz konusu ismin 2016 yılında Top Model of the World yarışmasına katılan Ecem Uzgör olduğu ortaya çıktı. İdil Bilgen'e destek veren Uzgör, "Burada bahsi geçen kişi benim, 6 yıl önce Top Model of the World'de Türkiye yi temsil ettim. Ülkeme döndüğümde linç yedim, bugün yine İdil Bilgen'e söylenen sözler aslında Ahmet Çakar tarafından bana söylenmişti. Bu tür yarışmalarda görüşünüz olumlu ya da olumsuz olabilir ancak lince dönüşmemeli." ifadelerini kullandı.

Kim olduğu merak ediliyordu! Ahmet Çakar'ın, 'Ben temsil etsem daha iyi' dediği Türkiye güzeli ortaya çıktı
Ecem Uzgör
Kim olduğu merak ediliyordu! Ahmet Çakar\'ın, \'\'Ben temsil etsem daha iyi\'\' dediği Türkiye güzeli ortaya çıktı

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Son Dakika Magazin Kim olduğu merak ediliyordu! Ahmet Çakar'ın, ''Ben temsil etsem daha iyi'' dediği Türkiye güzeli ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • harun 8071: Çakar da haksız değil Allah için. 134 3 Yanıtla
  • Sofia Willim: saçmalık zaten bunun seçilmesi 100 3 Yanıtla
  • Balık kıran: Bu seçenlerin gözleri yanında değilmiydi acaba 92 2 Yanıtla
  • ferhat eser: ahmet sanamı kaldı idil hanımı eleştirmek 4 42 Yanıtla
  • Emrullah Tetik: Tamam bizi aptal yerine koyuyorsunuz da kör de değiliz 46 0 Yanıtla
  • Ali Baba: jurideki eser yenerlerin hanımı var o kadın ne iş yapar nasıl bir jüri koltuğuna oturabiir 22 0 Yanıtla
  • ferhat eser: Bir genç kızı hunharca linç ediyolar hiç gururunu düşünmeden hemde insanlık nereye gidiyor adını bilen yazsın 7 13 Yanıtla
  • Naci Tastan: Ahmet Çakar ayda, yılda bir doğru laf etmiş 8 3 Yanıtla

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SON DAKİKA: Kim olduğu merak ediliyordu! Ahmet Çakar'ın, ''Ben temsil etsem daha iyi'' dediği Türkiye güzeli ortaya çıktı - Son Dakika
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