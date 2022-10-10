Oyuncu Necati Şaşmaz, sosyal medyadan oğullarıyla fotoğrafını paylaştı - Son Dakika
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Oyuncu Necati Şaşmaz, sosyal medyadan oğullarıyla fotoğrafını paylaştı

10.10.2022 09:45

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Polat Alemdar" rolüyle ünlenen oyuncu Necati Şaşmaz, sosyal medya hesabından oğullarıyla fotoğraflarını paylaştı.

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisindeki Polat Alemdar rolüyle dillerden düşmeyen Necati Şaşmaz, yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü oğulları Ali Nadir ve Yusuf Emir ile fotoğrafını paylaştı.

OĞULLARIYLA ZAMAN GEÇİRDİ

Uzun süredir setlerden uzak olan ve sessiz sakin bir hayat yaşayan Necati Şaşmaz, büyük oğlunun doğum günü için Çamlıca Kulesi'ni gezdi. Nagehan Kaşıkçı ile evliliğinden dünyaya gelen oğullarıyla keyifli zaman geçiren Şaşmaz, kural bozarak Instagram hesabından oğullarıyla fotoğraflarını paylaştı. Oyuncunun oğullarıyla fotoğrafları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken sosyal medyada da gündem oldu.

İşte Necati Şaşmaz'ın oğulları...

Kural bozan Necati Şaşmaz, oğullarıyla fotoğraflarını paylaştı
Kural bozan Necati Şaşmaz, oğullarıyla fotoğraflarını paylaştı
Kural bozan Necati Şaşmaz, oğullarıyla fotoğraflarını paylaştı
Kural bozan Necati Şaşmaz, oğullarıyla fotoğraflarını paylaştı
Kural bozan Necati Şaşmaz, oğullarıyla fotoğraflarını paylaştı
Kural bozan Necati Şaşmaz, oğullarıyla fotoğraflarını paylaştı
Kural bozan Necati Şaşmaz, oğullarıyla fotoğraflarını paylaştı
YORUMLAR
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Son Dakika Magazin Oyuncu Necati Şaşmaz, sosyal medyadan oğullarıyla fotoğrafını paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Necati Şaşmaz, sosyal medyadan oğullarıyla fotoğrafını paylaştı - Son Dakika
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