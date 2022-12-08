Oyuncu Miray Daner'in sütyen ve ceket kombini takipçilerinden geçer not alamadı - Son Dakika
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Oyuncu Miray Daner'in sütyen ve ceket kombini takipçilerinden geçer not alamadı

08.12.2022 13:31

Kuş Uçuşu dizisinde canlandırdığı karakterle geniş bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu Miray Daner, sosyal medya hesabından sütyen ve kot ceketli pozlarını paylaştı. Başarılı oyuncunun kombini ise takipçileri tarafından hiç beğenilmedi.

Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol'la başrolünü paylaştığı 'Kuş Uçuşu' dizisindeki cüretkar sahneleriyle adından söz ettiren Miray Daner, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarda da gündeme gelmeye devam ediyor. Genç oyuncu son olarak kot pantolon ve ceketli kombiniyle verdiği pozları yayınladı.

KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Denim ceket ve sütyen kombini yaparak saçlarını dağınık toplayan Miray Daner, Instagram hesabından art arda pozlarını paylaştı. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede gündem olurken takipçileri de ikiye bölündü. Bir kısım genç oyuncunun güzelliğine dikkat çekerken bir kısım da kombini hiç beğenmedi. Oyuncuya yorum yağdıran kullanıcılar "Modacını değiştir" dedi.

Sütyen ve ceket kombini yapan Miray Daner'in tarzı beğenilmedi

İşte Miray Daner'in kombini için yapılan bazı yorumlar...

Sütyen ve ceket kombini yapan Miray Daner'in tarzı beğenilmedi
Sütyen ve ceket kombini yapan Miray Daner'in tarzı beğenilmedi
Sütyen ve ceket kombini yapan Miray Daner'in tarzı beğenilmedi
Sütyen ve ceket kombini yapan Miray Daner'in tarzı beğenilmedi
Sütyen ve ceket kombini yapan Miray Daner'in tarzı beğenilmedi
Sütyen ve ceket kombini yapan Miray Daner'in tarzı beğenilmedi
YORUMLAR (1)
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Miray Daner, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Miray Daner'in sütyen ve ceket kombini takipçilerinden geçer not alamadı - Son Dakika


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